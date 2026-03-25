Harry Potter : voici la bande-annonce et la date de sortie de la série

HBO a mis en ligne la première bande-annonce de sa série Harry Potter à l’école des sorciers et a annoncé une sortie pour Noël 2026, une date surprise puisque plusieurs indices suggéraient une arrivée l’année prochaine. La production, fidèle aux romans de J.K. Rowling au rythme d’un livre par saison, mise sur des inconnus du grand public pour incarner le trio principal et sur des pointures pour les rôles adultes.
Dominic McLaughlin incarne Harry Potter, Alastair Stout joue Ron Weasley et Arabella Stanton prête ses traits à Hermione Granger. Trois nouveaux visages pour les rôles centraux, entourés d’une distribution adulte aux noms établis :
La série se construit autour d’un principe simple : chaque saison adapte un tome de la saga en sept volumes. Voici le synopsis officiel :
Harry Potter n’a rien de spécial – c’est du moins ce que dit toujours sa tante Pétunia. Le jour de son 11e anniversaire, une lettre d’admission à l’école de sorcellerie et de magie de Poudlard ouvre à Harry les portes d’un monde caché : un monde fait de joie, d’amitié et de magie. Mais cette nouvelle aventure comporte de grands risques car Harry est contraint d’affronter un dangereux ennemi issu de son passé.
Tournée aux studios Warner Bros de Leavesden au Royaume-Uni, la série est pilotée par la showrunneuse Francesca Gardiner, avec Mark Mylod à la réalisation sur plusieurs épisodes. J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts et David Heyman figurent parmi les producteurs exécutifs.
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