HBO prépare une série Baldur’s Gate, suite directe du RPG phénomène

L’univers de Baldur’s Gate s’apprête à débarquer sur un nouveau média. HBO développe actuellement une série télévisée basée sur la licence culte de Donjons & Dragons, en partenariat avec Hasbro. L’intrigue se déroulera après les événements de Baldur’s Gate 3, le RPG acclamé de Larian Studios sorti en 2023. Aux commandes du projet, on retrouve Craig Mazin, showrunner des séries à succès Chernobyl et The Last of Us, qui assurera l’écriture, la production exécutive et la direction créative.
Le projet s’annonce ambitieux, tant la richesse narrative du jeu repose sur des choix multiples et des personnages profondément marqués par l’interprétation des joueurs. La série devra notamment trancher sur une version « canonique » des événements et sur l’identité du protagoniste, connu sous le nom de Tav, entièrement personnalisable dans le jeu. Chris Perkins, figure majeure de l’univers Donjons & Dragons, interviendra comme consultant afin d’assurer la cohérence de l’adaptation.
Après le succès critique et commercial de Baldur’s Gate 3, Hasbro cherchait depuis à capitaliser sur cette popularité, sans succès majeur jusqu’ici au-delà du merchandising. Une série HBO représente donc une opportunité stratégique pour relancer la franchise auprès d’un public plus large que les seuls joueurs.
Reste à savoir si cette transposition saura séduire les fans de longue date tout en conquérant de nouveaux spectateurs. Si le pari est risqué, il pourrait aussi ouvrir la voie à une nouvelle génération d’adaptations ambitieuses de jeux de rôle narratifs sur le petit écran.
