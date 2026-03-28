Harry Potter : la bande-annonce de la série établit un record de vues pour HBO

HBO a mis en ligne cette semaine la bande-annonce de sa série Harry Potter à l’école des sorciers et il se trouve qu’elle a connu un joli succès. En effet, elle a dépassé plus de 277 millions de vues dans les 48 heures qui ont suivi sa publication, devenant ainsi la bande-annonce la plus regardée pour un programme de HBO.

Succès pour la bande-annonce de la série Harry Potter

Le détail exact des vues n’est pas partagé par Warner Bros, la maison-mère de HBO et HBO Max. Mais cela regroupe les vues depuis les trailers sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et d’autres plateformes.

La série Harry Potter à l’école des sorciers, qui sortira sur HBO Max, se déroulera sur plusieurs épisodes et s’appuiera sur le livre du même nom de J.K Rowling. L’idée est de consacrer une saison par livre et de développer bien plus d’éléments que les films déjà sortis.

Dominic McLaughlin incarne Harry Potter, Alastair Stout joue Ron Weasley et Arabella Stanton prête ses traits à Hermione Granger. Trois nouveaux visages pour les rôles centraux, entourés d’une distribution adulte aux noms établis :

John Lithgow en Albus Dumbledore

Paapa Essiedu en Severus Rogue

Janet McTeer en Minerva McGonagall

Nick Frost en Rubeus Hagrid

Paul Whitehouse en Argus Rusard

Luke Thallon en Quirinus Quirrell

Lox Pratt en Draco Malefoy

Bel Powley et Daniel Rigby en Pétunia et Vernon Dursley

Katherine Parkinson en Molly Weasley

Voici le synopsis officiel :

Harry Potter n’a rien de spécial – c’est du moins ce que dit toujours sa tante Pétunia. Le jour de son 11e anniversaire, une lettre d’admission à l’école de sorcellerie et de magie de Poudlard ouvre à Harry les portes d’un monde caché : un monde fait de joie, d’amitié et de magie. Mais cette nouvelle aventure comporte de grands risques car Harry est contraint d’affronter un dangereux ennemi issu de son passé.

La série Harry Potter à l’école des sorciers sera disponible en streaming sur HBO Max et la date de sortie est Noël 2026. Cette annonce fut une surprise, étant donné que HBO parlait jusqu’à présent d’une arrivée pour 2027