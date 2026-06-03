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Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juin 2026

4 min.
3 Juin. 2026 • 15:44
0

Microsoft présente la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en juin 2026. Il y a 9 titres, soit cinq de moins qu’en mai.

Manette Xbox Series X Prise en Main

4 juin

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : partez pour une grande expédition alpine accompagné d’un troupeau de créatures adorables. Gravissez les sentiers montagneux, affrontez des dangers inquiétants, surmontez des obstacles inattendus et percez le mystère qui vous attend au sommet dans ce jeu d’aventure à l’ambiance saisissante.

Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un survival horror à la première personne regorgeant de mystères à résoudre et de monstres à tuer, à éviter… ou devant lesquels hurler. Dans ce monde étrange et oppressant, vous récupérerez des matériaux pour fabriquer des armes de fortune, puis affronterez des créatures terrifiantes en découvrant peu à peu un récit cauchemardesque.

8 juin

Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu de survie se déroulant dans un monde technologiquement avancé, composé d’îles flottantes. En solo ou avec vos amis, construisez des bâtiments, cultivez de quoi vous nourrir, fabriquez des gadgets et embarquez à bord de votre dirigeable pour explorer des îles lointaines dans le ciel.

Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : devenez le champion incontesté dans le jeu de boxe le plus authentique à ce jour ! Avec ses visuels ultraréalistes, ses affrontements percutants et plus de boxeurs sous licence officielle que jamais, Undisputed vous offre un niveau de contrôle inédit pour maîtriser chaque centimètre du ring.

9 juin

Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass] : un RPG au tour par tour primé et élégant, mêlant exploration de donjons, personnalisation de l’équipe, combats stratégiques et fusion de Personas. Explorez Tokyo, tissez des liens, affrontez les Ombres et infiltrez l’esprit des corrompus pour les pousser à changer !

11 juin

Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : le jeu mêle simulation de vie cosy, deckbuilding et aventure façon théâtre de marionnettes. Faites équipe avec un dieu blessé et une bande de héros hauts en couleur : préparez-leur des repas magiques et façonnez leurs decks pour leur permettre de combattre les monstres voraces qui ravagent votre foyer. Empoignez votre cuillère et sauvez le monde !

Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : balancez-vous, sautez, catapultez vos amis et mangez jusqu’à devenir une gigantesque Méga-Grenouille. Ce jeu coopératif mêlant plateformes, énigmes et extraction peut accueillir jusqu’à huit joueurs. Formez une escouade avec vos amis batraciens pour une aventure physique burlesque et délicieusement chaotique !

Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un nouveau jeu se déroulant dans l’univers d’Astroneer, axé sur la découverte, les expéditions en coopération et l’esprit d’équipe. À bord de l’ESS Starseeker, vous explorerez l’espace lointain et devrez coopérer avec tout l’équipage de la station spatiale pour accomplir des objectifs à l’échelle de planètes entières, dans de nombreux systèmes stellaires, grâce à des technologies de pointe.

16 juin

Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu de plateforme d’action en 3D doté d’une mécanique de construction. UM-13, un petit robot de chantier plein de courage, s’est écrasé sur une dangereuse planète-décharge. Armé uniquement de sa fidèle clé de mécano, Um devra réparer son vaisseau et récupérer sa précieuse cargaison d’artefacts humains.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 juin 2026

  • Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console et PC)
  • Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console et PC)
  • Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console et PC)
  • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console et PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC)

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