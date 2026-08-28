Evercade ressort Piko Interactive Collection 1 avec 19 jeux rétro sur une cartouche

Une cartouche Evercade considérée comme « legacy » revient officiellement en production. Piko Interactive Collection 1 est de nouveau disponible à partir d’aujourd’hui (sur Amazon), dans une édition actualisée réunissant 19 jeux rétro. Blaze Entertainment accompagne cette réédition d’une nouvelle illustration de couverture, mais la sélection perd un titre par rapport à la cartouche originale commercialisée en 2020 : le jeu de tir Magic Girl n’est plus inclus.

Ce retrait fait passer la compilation de vingt à dix-neuf jeux. L’information est importante pour les collectionneurs, car le nom et le numéro de la cartouche restent les mêmes alors que son contenu change légèrement. La réédition n’est donc ni un simple retirage à l’identique, ni un nouveau volume : elle remplace une référence épuisée par une version modifiée, immédiatement reconnaissable à son habillage.

Dix-neuf jeux issus de plusieurs générations

La nouvelle cartouche conserve Brave Battle Saga, Canon – Legends of the New Gods, Drakkhen, Dragon View, Dorke and Ymp, Iron Commando, The Immortal, Jim Power – The Lost Dimension, Nightshade, Power Piggs of the Dark Ages, Power Punch II, Radical Rex, Switchblade, The Humans, Tinhead, Top Racer, Exploding Fist, Water Margin et 8 Eyes. Cette liste traverse des styles et des machines différents, conformément au principe des collections Piko Interactive : remettre en circulation des jeux anciens dont les droits ont été repris ou regroupés par l’éditeur.

Le RPG Brave Battle Saga occupe une place visible sur la nouvelle couverture et sert de tête d’affiche à l’annonce. Il côtoie des jeux plus immédiatement identifiables comme The Immortal, Drakkhen ou Top Racer, mais aussi des titres longtemps restés moins accessibles. L’intérêt éditorial de la compilation tient précisément à ce mélange : il ne s’agit pas d’un musée consacré à une seule console, mais d’une cartouche physique capable de faire circuler des œuvres issues de catalogues dispersés.

L’absence de Magic Girl demeure le principal changement à connaître. Blaze n’a pas détaillé la raison de ce retrait dans son annonce initiale. Une question de licence est possible dans ce type de réédition, mais elle ne doit pas être présentée comme un fait sans confirmation. Pour l’acheteur, la conséquence est en revanche certaine : la version 2026 ne contient pas exactement la même sélection que l’édition 2020.

Le premier retour d’une cartouche sortie du catalogue

Le terme « legacy » désigne chez Evercade une cartouche retirée de la production active. Les raisons peuvent varier, notamment selon les accords conclus avec les ayants droit. Jusqu’ici, ce statut poussait souvent les références les plus recherchées vers le marché de l’occasion, avec des prix sans rapport direct avec leur tarif de lancement. Remettre Piko Interactive Collection 1 en circulation constitue donc un précédent intéressant : Blaze montre qu’un retrait n’est pas nécessairement définitif.

Ce choix pourrait modifier la manière dont les collectionneurs perçoivent le catalogue. L’écosystème Evercade repose sur des cartouches numérotées, des boîtiers et des livrets, soit une matérialité qui encourage naturellement la collection. Une réédition réduit la rareté artificielle d’un ancien volume, mais crée aussi une variante identifiable par sa couverture et son jeu manquant. Les deux versions risquent donc de conserver des valeurs différentes auprès des amateurs, même si l’objectif immédiat est de rendre les jeux à nouveau accessibles.

La cartouche fonctionne avec les appareils compatibles Evercade. Elle peut ainsi intéresser les propriétaires des consoles déjà vendues, mais aussi ceux qui préparent l’arrivée de nouvelles machines de la gamme. L’annonce ne change pas le principe technique du système : les jeux sont stockés sur un support physique et lancés dans l’interface Evercade, avec les fonctions prévues par la plateforme.

Un tarif britannique confirmé, pas encore de prix français officiel

La réédition est affichée à 24,99 livres sterling chez le revendeur britannique Funstock, et l’annonce d’Evercade indique une disponibilité immédiate auprès de ses distributeurs. Aucun prix public français en euros n’a été confirmé dans les sources consultées au moment de la rédaction. Il faut également tenir compte des frais d’envoi et des conditions propres à chaque boutique avant de comparer avec les exemplaires d’occasion.

Le communiqué officiel de Blaze Entertainment transforme finalement une curiosité de collectionneur en signal plus large pour le jeu rétro physique. Si d’autres cartouches legacy suivent le même chemin, Evercade pourrait rouvrir progressivement des pans de son catalogue sans abandonner son modèle numéroté. Pour l’heure, Piko Interactive Collection 1 revient avec une offre très dense, mais les acheteurs doivent retenir cette différence essentielle : dix-neuf jeux, une nouvelle couverture et Magic Girl en moins.