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DJI envoie ses Osmo Action 6 dans l’espace sur une fusée réutilisable chinoise

2 min.
28 Août. 2026 • 17:08
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DJI vient de soumettre son Osmo Action 6 à un test autrement plus spectaculaire qu’une chute ou une immersion. Douze exemplaires de la caméra d’action ont été installés sur la fusée réutilisable Zhuque-3 de la société chinoise LandSpace. Le résultat est spectaculaire, avec près de neuf minutes de vidéo montrant le décollage, l’ascension à travers l’atmosphère puis le retour du premier étage jusqu’à son atterrissage vertical.

Douze Osmo Action 6 sans modification particulière

La mission s’est déroulée le 19 août 2026. DJI précise que les douze caméras utilisées étaient des modèles grand public dépourvus de modifications spécifiques. Un joli coup de communication pour l’Osmo Action 6, dont l’une des particularités est son ouverture mécanique variable de f/2,0 à f/4,0.

Fixées à différents endroits du lanceur, les caméras ont enregistré localement les différentes phases du vol. Elles ont ainsi continué à filmer pendant les périodes où les communications avec le sol étaient impossibles. Selon DJI, le matériel a dû résister aux fortes vibrations du lancement ainsi qu’à un environnement thermique pouvant atteindre environ 500 °C lors du retour atmosphérique.

Des images spectaculaires du retour de Zhuque-3

La séquence offre une perspective saisissante sur la courbure terrestre avant de suivre la descente du premier étage et l’allumage de ses moteurs pour rejoindre sa zone d’atterrissage. LandSpace, déjà engagée depuis plusieurs années dans la conception de lanceurs capables d’atterrir verticalement, signe avec Zhuque-3 une étape importante pour l’industrie spatiale privée chinoise.

La Chine a fortement progressé sur les fusées réutilisables depuis 2 ans, un domaine longtemps dominé par l’américain SpaceX. Au-delà de la démonstration technique (et de la stratégie marketing), ces images peuvent également aider les ingénieurs à examiner le comportement et l’état du lanceur pendant sa récupération. Pour DJI, difficile d’imaginer meilleure vitrine pour démontrer la solidité de son Action 6.

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