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Bluesky permet de sortir du fil Discover pour éviter de devenir viral

3 min.
28 Août. 2026 • 15:20
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Bluesky continue d’affiner le contrôle laissé à ses utilisateurs sur la diffusion de leurs contenus. Le réseau social décentralisé vient en effet d’ajouter une nouvelle option permettant d’empêcher ses publications d’apparaître dans Discover, son principal fil de recommandations algorithmique. Une nouveauté qui intervient seulement un jour après l’allongement de la durée maximale des vidéos à 10 minutes, nouvelle étape après le passage aux vidéos de trois minutes en 2025.

Un réglage pour éviter une exposition non désirée

Jusqu’ici, n’importe quelle publication publique pouvait être reprise dans Discover et ainsi toucher un public bien plus large que les seuls abonnés d’un compte. Avec ce nouveau réglage, accessible depuis les paramètres Confidentialité et sécurité, l’utilisateur peut demander à Bluesky de ne plus recommander ses messages aux personnes qui ne le suivent pas. L’activation peut nécessiter jusqu’à une heure avant d’être pleinement appliquée.

Bluesky Logo

Bluesky résume sa philosophie « pro-choix » dans son annonce officielle : « Nous savons que tout le monde ne veut pas devenir viral. Parfois, vous publiez simplement pour vos abonnés. » Cette évolution prolonge d’autres outils récemment déployés pour mieux maîtriser les fils, comme la possibilité de masquer les reposts d’un utilisateur sans cesser de le suivre.

Les publications restent publiques sur AT Protocol

Ce mode ne transforme toutefois pas un compte Bluesky en profil privé. Les publications concernées restent publiques et accessibles sur le réseau. La plateforme travaille encore sur des mécanismes permettant de gérer des données privées directement au niveau d’AT Protocol, son infrastructure ouverte et décentralisée.

Le choix de ne pas apparaître dans Discover est enregistré au niveau du compte et non uniquement dans l’application officielle. Il peut donc être lu par d’autres services reposant sur AT Protocol, à l’image des applications développées autour de Bluesky. Ces clients tiers restent néanmoins libres de respecter ou non cette préférence.

Bluesky cherche à redonner la main aux utilisateurs

Cette nouvelle fonctionnalité illustre bien la stratégie actuelle de Bluesky, qui consiste à offrir davantage de contrôle aux utilisateurs tout en développant un écosystème ouvert autour d’AT Protocol. Une approche particulièrement originale alors que le réseau, malgré près de 46 millions d’inscrits, cherche encore à renforcer durablement l’engagement de sa communauté.

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