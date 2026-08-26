TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 août
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 août

9 min.
26 Août. 2026 • 17:04
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie Externe UGREEN Nexode 55W – 20000mAh, Compatible charge rapide Xiaomi & Samsung, Certifié CCC / CE (Remise panier – Vendeur tiers) à 29,40€ au lieu de 35,33€ sur @Amazon
  • Montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 à 134,69€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Montre connectée Garmin Forerunner 255 46 mm – GPS multibande, cardio, SpO2, autonomie jusqu’à 14 jours à 123,99€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • HOT! Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 38,99€ au lieu de 68,27€ sur @Amazon
  • HOT! Lecteur Multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 29,99€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 198€ sur @Amazon
  • Chargeur Samsung USB C 45W, Ultra Rapide, USB C à 16,99€ au lieu de 24,90€ sur @Amazon
  • Ecouteurs Sans Fil Nothing Ear à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur induction UGREEN Zapix 2 en 1 MagSafe – Qi 7.5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 25,89€ au lieu de 32,49€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Gonfleur Pneus Voiture / velo  à 29,72€ sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 89,99€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + Écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone pliable 6.86″ Xiaomi MIX Flip – 12 + 512 Go, Snapdragon 8 gen 3, Leica 50mp (381,47€ via Paypal) à 414,47€ sur @AliExpress
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 310€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5 GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 (187.84€ via Paypal) à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (309,28€ via PayPal, version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 / DSFR50
  • Kit de RAM Netac – 32Go (2×16) 3200Mhz DDR4 à 142,99€ sur @AliExpress avec le code FRNS20
  • Carte Graphique APU AMD BC-250 à 137€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Addiction aux réseaux sociaux : Meta promet des changements et paie 17 milliards de dollars

26 Août. 2026 • 20:19
0 Internet

Meta accepte de verser 17 milliards de dollars à 29 États américains, dont la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey,...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2026

26 Août. 2026 • 19:08
0 Jeux vidéo

Sony présente les jeux offerts en septembre 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, soit un de plus qu’en août. Ils seront...

Sedna 2

Sedna se rapproche du Soleil : ce monde glacé atteindra son périhélie en 2076

26 Août. 2026 • 17:50
0 Science

Aux confins du Système solaire, Sedna poursuit un voyage d’une lenteur vertigineuse. Découvert en 2003, cet objet transneptunien...

Xbox Series X Disque Vers Numerique

Xbox annonce son système pour convertir un jeu physique en numérique

26 Août. 2026 • 17:47
3 Jeux vidéo

Après les fuites, Microsoft officialise son nouveau système qui transforme un jeu Xbox physique en jeu numérique. Cela...

Ikea Xbox

IKEA et Xbox dévoilent YXSTABY, une collection de meubles gaming pour le salon

26 Août. 2026 • 16:26
0 Business

IKEA et Xbox s’associent pour lancer YXSTABY, une collection de neuf meubles et accessoires conçus pour intégrer le jeu vidéo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

26 Aug. 2026 • 19:33

image de l'article Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

26 Aug. 2026 • 19:32

image de l'article Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

26 Aug. 2026 • 18:14

image de l'article L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

26 Aug. 2026 • 16:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site