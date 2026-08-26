[#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 août

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
- The Witcher 3 – Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 24,99€ sur @Micromania
- 10€ de réduction dès 69€ d’achat sur une sélection d’articles, 40€ de réduction dès 199€ d’achat et 70€ de réduction dès 499€ d’achat à sur @JoyBuy
- Irrigateur dentaire Amazon avec charge USB-C à 14,65€ au lieu de 24,43€ sur @Amazon
- Machine à Expresso Broyeur Delonghi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W (Via 90€ FID) à 209,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 26,99€ au lieu de 36,29€ sur @Amazon
- TV 75″ Xiaomi TV F Pro 75 – 4K UHD à 509€ au lieu de 549€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC – Écran AMOLED 1.74″, GPS intégré, Autonomie 21j à 64,99€ sur @Amazon
- Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 ou Xbox Series X (10,54€ sur PS4 ou Xbox One, Nintendo Switch 2 à 28,59€) à 16,78€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc
- Lave-Linge TCL FF1214WA0FR – 12 kg, 1400 trs/min, Classe A, Programmes Vapeur à 369€ sur @E.Leclerc
- Pack Smartphone Samsung S26 Ultra 256 Go + Écouteurs Buds4 Pro (Via 200€ de bonus reprise) à 1069€ sur @Boulanger
- Jeu de construction Lego Speed Champions 77264 La Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender à 44,99€ au lieu de 54,99€ sur @Carrefour
- Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, Noir à 138,52€ au lieu de 166,54€ sur @Amazon.es – livrable en France
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- Batterie Externe UGREEN Nexode 55W – 20000mAh, Compatible charge rapide Xiaomi & Samsung, Certifié CCC / CE (Remise panier – Vendeur tiers) à 29,40€ au lieu de 35,33€ sur @Amazon
- Montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 à 134,69€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 46 mm – GPS multibande, cardio, SpO2, autonomie jusqu’à 14 jours à 123,99€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
- HOT! Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 38,99€ au lieu de 68,27€ sur @Amazon
- HOT! Lecteur Multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 29,99€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 198€ sur @Amazon
- Chargeur Samsung USB C 45W, Ultra Rapide, USB C à 16,99€ au lieu de 24,90€ sur @Amazon
- Ecouteurs Sans Fil Nothing Ear à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur @Boulanger
- Chargeur induction UGREEN Zapix 2 en 1 MagSafe – Qi 7.5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 25,89€ au lieu de 32,49€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Gonfleur Pneus Voiture / velo à 29,72€ sur @Amazon
- HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39€ au lieu de 35€ sur @Amazon
- Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 89,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + Écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
- Smartphone pliable 6.86″ Xiaomi MIX Flip – 12 + 512 Go, Snapdragon 8 gen 3, Leica 50mp (381,47€ via Paypal) à 414,47€ sur @AliExpress
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 310€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Clair Obscur Expédition 33 sur PS5 ou Xbox series X à 34,99€ au lieu de 45,99€ sur @Cdiscount
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 37,99€ au lieu de 58,87€ sur @Amazon
- Crimson Desert – Day One Edition sur PS5 ou Xbox Series X (via avantage immédiat avec la carte) à 37,60€ sur @E.Leclerc
- Sélection de jeux PlayStation Hits PS4 à 9,90€ – Ex: God of War, Nioh, Ratchet & Clank, TLOU: Remastered, Bloodborne, etc. à 9,90€ au lieu de 15,90€ sur @E.Leclerc
- Final Fantasy VII Remake (+ Magic : The Gathering – Final Fantasy Play Booster) sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ sur @Micromania
- Final Fantasy VII: Rebirth sur PS5 (Avantage immédiat avec la carte) à 22,80€ sur @E.Leclerc
- Dragon Quest I & II Hd-2d Remake sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Marvel’s Wolverine sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Split Fiction sur PS5, Xbox Series X et Switch 2 à 27,81€ au lieu de 37,79€ sur @E.Leclerc
- It Takes Two sur PS4 (version physique & mise a niveau PS5 disponible) à 17,99€ au lieu de 26,99€ sur @Amazon
- Split Fiction sur PS5 à 27,81€ sur @Amazon
- HOT! [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- [Précommande] Marsupilami 2 Salsa Palombia sur PS5 à 29,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Silent Hill Townfall Day One Edition – PS5 à 35,99€ au lieu de 49,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch 2 – (Via 15,60€ sur la carte de fidélité et Via Retrait dans une Sélection de Magasins) à 36,39€ sur @Auchan
- [Précommande] Stranger than Heaven sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
- HOT! [Précommande] Tomb Raider : Legacy of Atlantis Day One Edition sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Halo: Campaign Evolved sur PS5 ou Xbox Series X à 43,99€ au lieu de 59,99€ sur @E.Leclerc
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 – Version Française à 28,99€ sur @JoyBuy
- [Précommande] Fable sur PS5 à 54,99€ au lieu de 69,81€ sur @Amazon
- [Précommande] Fable sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5 GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 (187.84€ via Paypal) à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (309,28€ via PayPal, version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 / DSFR50
- Kit de RAM Netac – 32Go (2×16) 3200Mhz DDR4 à 142,99€ sur @AliExpress avec le code FRNS20
- Carte Graphique APU AMD BC-250 à 137€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
- Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
- Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount
— 🔥 Divers —
- HOT!Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ – 4kWh, Base, Extension, Extensible Jusqu’à 11,52 kWh à 959€ au lieu de 1315,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Trottinette Électrique Pliable Todimart T3 – Autonomie 20-30km, Batterie 36V, 7,8Ah à 72,72€ sur @AliExpress avec le code DSFR11
- NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,99€ au lieu de 31,99€ sur @Amazon avec le code
EDTB4DLW
- Creality Kit d’Outils pour Imprimante 3D – 74 Pièces, Ensemble d’Assemblage, Retrait & Découpe de Filament à 19,40€ au lieu de 38,18€ sur @Amazon
- Nettoyeur Vapeur Multifonction 26kPa-Redroad F1-3 Modes à 109,99€ au lieu de 129,99€ sur Cdiscount
- Lot de 8 piles rechargeables Ni-MH Eneloop Combo – 4 AA+ 4 AAA à 16,37€ au lieu de 29,88€ sur @Amazon
- HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (Sélection de magasins) à 1,99€ au lieu de 11,99€ sur @Micromania
- HOTO 24 en 1 Kit de Tournevis de Précision,Manuel,Kit d’outils Mini,Magnétique Outils de Réparation avec Torx Bits à 11,99€ au lieu de 23,99€ sur @Amazon avec le code
QCQ8777R
- HOT! Rasoir Philips One Blade 360 visage à 18,90€ au lieu de 32,99€ sur @Carrefour
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