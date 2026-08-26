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Xbox annonce son système pour convertir un jeu physique en numérique

3 min.
26 Août. 2026 • 17:47
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Après les fuites, Microsoft officialise son nouveau système qui transforme un jeu Xbox physique en jeu numérique. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise pour la préservation des jeux, en vue de la prochaine génération de consoles.

Xbox Series X Disque Vers Numerique

« Les joueurs ont mis des décennies à constituer leur bibliothèque Xbox. Certains jeux ont été achetés sur disque, d’autres en version numérique. Beaucoup couvrent plusieurs générations de consoles. Notre objectif est de faciliter le transfert de ces bibliothèques pour que les joueurs puissent continuer à en profiter », explique Microsoft.

Comment fonctionne la conversion des jeux physiques en numérique

La plupart des jeux sur disque pour Xbox One et Xbox Series X prennent en charge cette nouvelle fonctionnalité. Les joueurs peuvent activer leur droit d’accès numérique en insérant un disque compatible dans une Xbox One ou Xbox Series X, puis en lançant le jeu. Une fois ce droit activé, ils peuvent profiter des avantages du numérique, notamment Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming (là où ces services sont pris en charge), tandis que le disque physique continue de fonctionner exactement comme avant.

Des milliers de jeux sont d’ores et déjà compatibles avec cette fonction qui transforme un jeu Xbox physique en jeu numérique. Microsoft promet que d’autres titres seront supportés à l’avenir.

Cette nouvelle fonctionnalité est d’abord disponible pour les membres Xbox Insiders. Ce sera accessible dès le 31 août. Le support pour tous les joueurs avec une Xbox Series X ou Xbox Series S se fera d’ici quelques mois, bien qu’il n’y ait pas encore une date précise.

Le nouvel outil de Xbox arrive quelques semaines seulement après que Sony a annoncé la fin de la production de tous les disques physiques de jeux PlayStation. Les nouveaux jeux PlayStation sortis après janvier 2028 seront exclusivement numériques, mais on ne sait pas encore si Microsoft annoncera une fin de production similaire pour les disques des jeux Xbox. Quoi qu’il en soit, Sony n’a pas annoncé de fonctionnalité similaire permettant de convertir une collection physique existante en collection numérique.

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3 commentaires pour cet article :

  • Uhu
    26 Août. 2026 • 18:15
    On peut donc transformer un jeu disque en jeu numérique et revendre le disque juste après ? Joli :)
    • Nenem
      26 Août. 2026 • 19:52
      Ce serait beau ce n’est pas le cas:« Si vous vendez ou prêtez votre disque, la licence numérique est transférée au nouveau propriétaire dès qu’il insère le jeu dans sa console. »C’est juste pour éviter de devoir toujours insérer le disque chez soi et pour pouvoir jouer avec ton compte n’importe où.
      • Nenem
        26 Août. 2026 • 19:56
        Et pour la prochaine gen vu qu’il n’y aura pas de lecteur visiblement, tu pourras continuer à jouer aux jeux des gen d’avant que tu possèdes en version physique tant que tu possèdes le CD.C’est pour préparer la mort des jeux physiques….

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