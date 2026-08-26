TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Sedna se rapproche du Soleil : ce monde glacé atteindra son périhélie en 2076
Science

Sedna se rapproche du Soleil : ce monde glacé atteindra son périhélie en 2076

2 min.
26 Août. 2026 • 17:50
0

Aux confins du Système solaire, Sedna poursuit un voyage d’une lenteur vertigineuse. Découvert en 2003, cet objet transneptunien d’environ 1 000 km de diamètre se rapproche actuellement du Soleil et atteindra son périhélie vers 2076. Un rendez-vous rarissime : sa révolution complète dure environ 11 400 ans, si bien que son précédent passage comparable remonte à la fin de la dernière période glaciaire.

Une orbite parmi les plus extrêmes du Système solaire

Même au plus près de notre étoile, Sedna restera à environ 76 unités astronomiques, soit plus de deux fois la distance séparant Neptune du Soleil. Son orbite extrêmement elliptique l’entraîne ensuite à plusieurs centaines d’unités astronomiques, dans une région encore très mal connue.

Sedna

Cette trajectoire inhabituelle intrigue particulièrement les astronomes. Elle pourrait avoir été façonnée par des interactions gravitationnelles anciennes, voire par un objet massif encore inconnu. L’étude des orbites transneptuniennes alimente d’ailleurs depuis plusieurs années l’hypothèse d’une neuvième planète cachée très loin du Soleil.

Une fenêtre exceptionnelle pour étudier un vestige primordial

La surface rougeâtre de Sedna pourrait contenir des glaces et des composés organiques préservés depuis les premières étapes de formation du Système solaire. Son rapprochement augmentera progressivement sa luminosité et facilitera donc son observation depuis la Terre.

Les scientifiques s’intéressent déjà intensément aux régions situées au-delà de Neptune. La sonde New Horizons poursuit notamment l’étude de la ceinture de Kuiper, après avoir survolé Pluton puis l’objet primordial Arrokoth.

Sedna reste beaucoup plus lointaine encore, mais sa prochaine périhélie représente une occasion scientifique que plusieurs millénaires sépareront de la suivante. Son étude pourrait éclairer aussi bien les origines du Système solaire que l’existence éventuelle de mondes encore invisibles dans ses régions les plus reculées.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Miranda Uranus Science

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

Addiction aux réseaux sociaux : Meta promet des changements et paie 17 milliards de dollars

26 Août. 2026 • 20:19
0 Internet

Meta accepte de verser 17 milliards de dollars à 29 États américains, dont la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey,...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre 2026

26 Août. 2026 • 19:08
0 Jeux vidéo

Sony présente les jeux offerts en septembre 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres, soit un de plus qu’en août. Ils seront...

Xbox Series X Disque Vers Numerique

Xbox annonce son système pour convertir un jeu physique en numérique

26 Août. 2026 • 17:47
3 Jeux vidéo

Après les fuites, Microsoft officialise son nouveau système qui transforme un jeu Xbox physique en jeu numérique. Cela...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 août

26 Août. 2026 • 17:04
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Ikea Xbox

IKEA et Xbox dévoilent YXSTABY, une collection de meubles gaming pour le salon

26 Août. 2026 • 16:26
0 Business

IKEA et Xbox s’associent pour lancer YXSTABY, une collection de neuf meubles et accessoires conçus pour intégrer le jeu vidéo...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

12 12 12 : Apple TV dévoile un thriller de braquage avec Anthony Mackie et Jamie Dornan

26 Aug. 2026 • 19:33

image de l'article Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

Le service client d’Apple remplace les humains par une IA au téléphone

26 Aug. 2026 • 19:32

image de l'article Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

Apple annonce sa keynote du 9 septembre pour les iPhone 18 Pro et Ultra pliable

26 Aug. 2026 • 18:14

image de l'article L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

L’iPhone Ultra pliable n’intéresse pas 75 % des Américains

26 Aug. 2026 • 16:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site