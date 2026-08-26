Sedna se rapproche du Soleil : ce monde glacé atteindra son périhélie en 2076

Aux confins du Système solaire, Sedna poursuit un voyage d’une lenteur vertigineuse. Découvert en 2003, cet objet transneptunien d’environ 1 000 km de diamètre se rapproche actuellement du Soleil et atteindra son périhélie vers 2076. Un rendez-vous rarissime : sa révolution complète dure environ 11 400 ans, si bien que son précédent passage comparable remonte à la fin de la dernière période glaciaire.

Une orbite parmi les plus extrêmes du Système solaire

Même au plus près de notre étoile, Sedna restera à environ 76 unités astronomiques, soit plus de deux fois la distance séparant Neptune du Soleil. Son orbite extrêmement elliptique l’entraîne ensuite à plusieurs centaines d’unités astronomiques, dans une région encore très mal connue.

Cette trajectoire inhabituelle intrigue particulièrement les astronomes. Elle pourrait avoir été façonnée par des interactions gravitationnelles anciennes, voire par un objet massif encore inconnu. L’étude des orbites transneptuniennes alimente d’ailleurs depuis plusieurs années l’hypothèse d’une neuvième planète cachée très loin du Soleil.

Une fenêtre exceptionnelle pour étudier un vestige primordial

La surface rougeâtre de Sedna pourrait contenir des glaces et des composés organiques préservés depuis les premières étapes de formation du Système solaire. Son rapprochement augmentera progressivement sa luminosité et facilitera donc son observation depuis la Terre.

Les scientifiques s’intéressent déjà intensément aux régions situées au-delà de Neptune. La sonde New Horizons poursuit notamment l’étude de la ceinture de Kuiper, après avoir survolé Pluton puis l’objet primordial Arrokoth.

Sedna reste beaucoup plus lointaine encore, mais sa prochaine périhélie représente une occasion scientifique que plusieurs millénaires sépareront de la suivante. Son étude pourrait éclairer aussi bien les origines du Système solaire que l’existence éventuelle de mondes encore invisibles dans ses régions les plus reculées.