Nitter, XCancel : X/Twitter force la fermeture avec une mise en demeure

X/Twitter a envoyé une mise en demeure à Nitter et XCancel, leur laissant quelques heures pour fermer leurs sites permettant d’accéder aux contenus du réseau social sans avoir de compte. La mise en demeure ne laisse aucune marge de négociation. Nitter et XCancel avaient l’avantage de retirer les publicités, les cookies et le JavaScript pour accéder aux messages, photos et vidéo de la plateforme.

Des accusations précises de contournement technique

X justifie cette procédure en accusant Nitter d’« usage illégal et de contournement de l’interface de programmation applicative (API) de X et des données associées ». Le réseau social détaille trois reproches distincts adressés au projet : le scraping systématique de contenus, l’accès non autorisé à des comptes utilisateurs et l’utilisation de tokens d’authentification détournés. Zedeus, le développeur de Nitter, cherche désormais un conseil juridique pour évaluer les options qui lui restent face à cette mise en demeure. C’est la même chose pour XCancel.

Cette offensive juridique ne surgit pas totalement par surprise, puisque nitter.net avait déjà été mis hors ligne en 2024 à cause de restrictions imposées sur l’accès à l’API de X, une première alerte qui n’avait toutefois pas empêché le projet de continuer à exister sous d’autres formes. XCancel, qui fonctionnait grâce au code de Nitter, montre d’ailleurs à quel point ce projet open source avait pu exister au-delà de sa seule instance officielle, rendant d’autant plus significative la décision de X de s’attaquer directement à sa source.

Nitter fonctionnait depuis plusieurs années comme une alternative légère et respectueuse de la vie privée pour consulter X sans dépendre d’un compte ni des publicités du réseau social. L’arrêt brutal du développement, combiné à la mise hors ligne immédiate de l’instance principale, marque probablement la fin d’un projet qui avait su se maintenir malgré les restrictions techniques croissantes imposées par X ces dernières années sur l’accès à ses propres données.