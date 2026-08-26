The Witcher 3 Remastered sortira le 29 septembre avec une mise à niveau gratuite

Plus de onze ans après sa sortie initiale, The Witcher 3: Wild Hunt s’offre une nouvelle jeunesse. CD Projekt Red a profité de la Gamescom 2026 pour annoncer une édition Remastered qui débarquera le 29 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs possédant déjà le jeu pourront profiter gratuitement de cette importante mise à niveau.

Graphismes modernisés et gameplay profondément retravaillé

Cette nouvelle version ne se limitera pas à une amélioration visuelle. CD Projekt Red prévoit en effet une refonte de l’arbre de compétences, des ajustements du système de combat, de la caméra et du ciblage, ainsi que de nouvelles animations d’exécution. Les déplacements de Geralt seront plus fluides et le comportement d’Ablette, sa fidèle monture, bénéficiera également de plusieurs corrections.

Cerise sur le pixel, les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine sont désormais accessibles sans surcoût pour les propriétaires du jeu. Une version native pour Nintendo Switch 2 accompagnera également la sortie du remaster.

CD Projekt Red prépare déjà le prochain retour de Geralt

Cette modernisation servira surtout de transition vers Songs of the Past, la troisième véritable extension de The Witcher 3, programmée pour 2027. Un premier aperçu présenté à la Gamescom montre Geralt reprendre du service dans une nouvelle aventure.

Les fans devront en revanche patienter davantage pour The Witcher 4, désormais attendu en 2028. CD Projekt Red travaille parallèlement sur le remake intégral du premier The Witcher.

Avec ce remaster gratuit, une nouvelle extension et deux autres jeux en préparation, CD Projekt Red entend maintenir la franchise The Witcher au premier plan pendant plusieurs années encore, ce qui devrait ravir les nombreux fans du sorceleur.