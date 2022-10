CD Projekt Red annonce le remake du premier jeu de la franchise The Witcher

On sait donc désormais ce qui se cachait derrière le très mystérieux projet Canis Majoris dévoilé par CD Projekt Red il y a quelques semaines à peine. Le studio polonais annonce en effet le remake « new gen » du tout premier jeu de la franchise The Witcher, un titre sorti en 2007 sur PC Windows. Et attention, il ne s’agira pas ici d’un faux remake à la façon d’un The Last of Us sur PS5 mais bien d’une refonte intégrale du titre, la partie graphique étant entièrement revue sous Unreal Engine 5 ! En fait, The Witcher Remake sera développé avec les mêmes outils que ceux utilisés pour Polaris, le prochain titre de la franchise qui débutera d’ailleurs une nouvelle trilogie The Witcher.

Cet énorme travail de reconstruction a été confié à Fool’s Theory… un studio créé par des anciens cadres de CD Projekt Red, et qui travaille actuellement sur un RPG AAA portant le nom de code Project Vitriol. Adam Badowski, directeur de CD Projekt Red, s’est montré particulièrement enthousiaste sur le projet :« La collaboration avec Fool’s Theory sur ce projet est tout aussi emballante, puisque certaines personnes du studio ont été impliquées dans le développement des jeux The Witcher. Ils connaissent bien le matériau source, ils savent à quel point les joueurs attendaient ce remake et ils savent comment créer des jeux incroyables et ambitieux. Et même s’il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à partager davantage sur le jeu, je sais que l’attente en vaudra la peine ». De notre côté, on ne sait pas encore si l’attente en « vaudra la peine », mais elle nous semble déjà trop longue…