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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 août
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 août

10 min.
25 Août. 2026 • 17:01
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie Externe UGREEN Nexode 55W – 20000mAh, Compatible charge rapide Xiaomi & Samsung, Certifié CCC / CE (Remise panier – Vendeur tiers) à 29,40€ au lieu de 35,33€ sur @Amazon
  • Montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 à 134,69€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Montre connectée Garmin Forerunner 255 46 mm – GPS multibande, cardio, SpO2, autonomie jusqu’à 14 jours à 123,99€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • HOT! Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 38,99€ au lieu de 68,27€ sur @Amazon
  • HOT! Lecteur Multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Select (nouvelle génération) à 29,99€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 198€ sur @Amazon
  • Chargeur Samsung USB C 45W, Ultra Rapide, USB C à 16,99€ au lieu de 24,90€ sur @Amazon
  • Ecouteurs Sans Fil Nothing Ear à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur induction UGREEN Zapix 2 en 1 MagSafe – Qi 7.5W iPhone, 5W AirPods, pliable 0-75°, USB-C iWatch à 25,89€ au lieu de 32,49€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Gonfleur Pneus Voiture / velo  à 29,72€ sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 24,39€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 89,99€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + Écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone pliable 6.86″ Xiaomi MIX Flip – 12 + 512 Go, Snapdragon 8 gen 3, Leica 50mp (381,47€ via Paypal) à 414,47€ sur @AliExpress
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 310€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5 GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 (187.84€ via Paypal) à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (309,28€ via PayPal, version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 / DSFR50
  • Kit de RAM Netac – 32Go (2×16) 3200Mhz DDR4 à 142,99€ sur @AliExpress avec le code FRNS20
  • Carte Graphique APU AMD BC-250 à 137€ sur @AliExpress avec le code DSFR20
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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