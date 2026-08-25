TikTok : une amende de plus de 25 millions d’euros pour les données d’enfants au Brésil

L’Autorité nationale de protection des données du Brésil (ANPD) ne mâche pas ses mots concernant TikTok : « les mécanismes adoptés par l’entreprise n’ont pas été suffisants pour éviter, dès l’origine, le traitement inadéquat de données personnelles d’enfants et d’adolescents ». Cette conclusion débouche sur une amende de 153,7 millions de réais (25,6 millions d’euros) infligée directement au réseau social.

Au-delà de la sanction financière, l’ANPD ordonne à TikTok de supprimer purement et simplement toutes les données qui auraient été collectées de manière irrégulière auprès des mineurs. Cette double peine, financière et corrective, montre la volonté du régulateur brésilien de ne pas se limiter à une simple amende symbolique mais d’exiger un nettoyage effectif des bases de données existantes.

TikTok doit désormais présenter un plan de conformité complet pour renforcer la protection des utilisateurs mineurs sur sa plateforme. Ce plan devra intégrer plusieurs mesures concrètes exigées par l’ANPD : paramètres privés par défaut pour les moins de 16 ans, supervision parentale renforcée et filtres de contenu stricts

Le Brésil s’attaque aux réseaux sociaux

Cette décision s’inscrit dans un cadre réglementaire brésilien de plus en plus rigoureux sur la protection numérique des mineurs, puisque le pays impose désormais une loi liant les comptes des moins de 16 ans à ceux de leurs parents, ainsi qu’une vérification d’âge obligatoire sur les plateformes concernées. L’ANPD applique cette même sévérité à d’autres acteurs du secteur : Discord a vu sa diffusion en direct suspendue le 12 août par le régulateur après le suicide d’une adolescente de 13 ans sur la messagerie, une décision que la plateforme conteste actuellement par un recours en cours d’analyse.

Ce durcissement réglementaire s’inscrit dans une tradition brésilienne déjà éprouvée face aux géants du numérique récalcitrants. Le réseau social X/Twitter avait été bloqué pendant 40 jours en 2024 dans le pays, un précédent qui montre que les autorités brésiliennes n’hésitent pas à recourir à des mesures radicales lorsque les plateformes ne se conforment pas aux exigences locales en matière de protection des données et des utilisateurs mineurs.