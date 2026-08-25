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Un data center IA de Microsoft va voir le jour près de Mulhouse, malgré les critiques

3 min.
25 Août. 2026 • 14:10
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Le commissaire chargé de l’enquête publique a rendu un avis favorable au projet de data center de Microsoft dédié à l’intelligence artificielle dans le Haut-Rhin, un investissement avec un coût de 2 milliards d’euros. Cette décision tranche pourtant avec l’opinion exprimée lors de l’enquête publique, où 80 % des contributions citoyennes se sont révélées défavorables au projet.

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Le commissaire justifie cet avis en évoquant la nécessité de répondre « aux besoins numériques de plus en plus importants de l’ensemble de la population et du monde professionnel », une formule qui replace le projet dans une logique d’infrastructure collective plutôt que de simple installation industrielle privée. Il précise également que le data center utilisera principalement de l’électricité décarbonée, un argument censé répondre aux inquiétudes environnementales soulevées par les riverains pendant la consultation.

Le data center s’installera sur le territoire des communes de Petit-Landau et Hombourg, avec un début de construction prévu pour 2029. Microsoft ne bénéficiera d’aucun accès prioritaire sur le réseau électrique local, une précision qui vise à rassurer sur le fait que l’installation ne se fera pas au détriment de l’approvisionnement des autres usagers de la région.

Le dossier soumis à l’enquête publique détaille plusieurs données chiffrées qui permettent de mesurer l’ampleur concrète de l’installation :

  • 5 000 m³ d’eau par an
  • 1 500 GWh d’électricité par an
  • 35 hectares
  • 200 emplois directs

La consommation électrique maximale annoncée équivaut à celle de 375 000 foyers, un chiffre qui illustre l’ampleur énergétique du centre de données une fois pleinement opérationnel. Le commissaire enquêteur assure que le projet « ne provoquera pas de coupures d’eau et ne dégradera pas la ressource pour les habitants », précisant que le site ne sera connecté ni à la nappe phréatique ni au Rhin pour son approvisionnement. L’avis favorable réserve toutefois la question du bruit, en prévoyant que des mesures correctives devront être prises si les nuisances sonores générées par l’installation s’avéraient excessives une fois le site en fonctionnement.

SOURCEAFP

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