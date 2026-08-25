Matière noire : un mystérieux signal gamma pourrait être la meilleure preuve de son existence

La matière noire demeure l’une des grandes énigmes de la cosmologie, mais une équipe de l’Académie chinoise des sciences affirme avoir identifié un signal particulièrement prometteur. En analysant 15,5 années de données du télescope spatial Fermi, les chercheurs ont repéré une raie très nette de rayons gamma provenant d’amas de galaxies, un phénomène qui pourrait être lié à l’annihilation de particules de matière noire.

Une possible signature des particules WIMP

La matière noire n’émet ni ne réfléchit la lumière et représenterait environ 85 % de la masse de l’Univers. Son existence est principalement déduite de ses effets gravitationnels, comme l’ont encore montré de récentes observations de collisions entre amas de galaxies. L’une des hypothèses privilégiées suppose qu’elle soit constituée de WIMP, des particules massives interagissant très faiblement avec la matière ordinaire.

Lorsque deux WIMP entreraient en collision, elles pourraient s’annihiler et produire des rayons gamma. C’est précisément le type de signature recherché dans les données de Fermi. « Découvrir une raie gamma nette constituerait la preuve ultime, le « pistolet fumant », de l’existence de particules de matière noire et révélerait leurs propriétés en physique des particules », explique Yi-Zhong Fan, premier auteur de l’étude.

Un signal spectaculaire qui doit encore être confirmé

Cette détection ne constitue toutefois pas une preuve définitive. Certains signaux gamma attribués par le passé à la matière noire se sont finalement révélés liés à des erreurs instrumentales. Les chercheurs estiment néanmoins que leur analyse du rapport signal-bruit rend cette explication moins probable.

L’hypothèse gagne en intérêt après une autre mystérieuse émission gamma observée au centre de la Voie lactée. Des objets comme la galaxie CDG-2, potentiellement composée à 99 % de matière noire, offrent également de nouveaux laboratoires naturels pour tester les modèles actuels.

Fermi poursuit ses observations et de nouveaux télescopes gamma sont attendus dans les prochaines années. Si ce signal est confirmé indépendamment, il pourrait représenter une étape décisive vers l’identification directe de la mystérieuse matière qui structure une grande partie de l’Univers.