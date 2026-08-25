Cybercab : Tesla s’apprête à lancer sur le marché son robotaxi sans volant ni pédales

Pour le Cybercab, la phase des essais est terminée, et il est temps de passer à l’exploitation commerciale. Tesla organisera le 3 septembre 2026 à Austin, au Texas, un événement consacré au lancement de son robotaxi entièrement autonome. La présentation, accessible sur invitation mais également diffusée en ligne, doit permettre aux participants « d’expérimenter le futur de l’autonomie totale ».
Le constructeur devrait profiter de l’événement pour détailler l’arrivée du Cybercab dans son application Robotaxi, déjà opérationnelle à Austin. Tesla avait lancé ses premiers trajets autonomes dans la ville en juin 2025, avant d’étendre progressivement ses essais sans conducteur.
— Tesla (@Tesla) August 22, 2026
Contrairement aux Model Y actuellement utilisés, le Cybercab a été conçu dès l’origine pour fonctionner sans intervention humaine. Ce véhicule électrique biplace ne possède donc ni volant ni pédales. Les essais d’une version de production ont commencé à Austin en juin dernier.
Des documents réglementaires américains dévoilent une masse d’environ 1 412 kg, soit nettement moins qu’une Model 3. Le Cybercab utiliserait un moteur électrique avant de 219 ch associé à une batterie de seulement 48 kWh. Après correction des estimations EPA, son autonomie réelle devrait se situer autour de 467 à 483 km, avec une consommation particulièrement faible.
Tesla doit néanmoins accélérer pour rattraper Waymo, qui exploite déjà plusieurs milliers de véhicules autonomes. Dès 2025, l’écart entre les deux concurrents restait considérable.
Le 3 septembre pourrait donc constituer une étape déterminante : le Cybercab devrait enfin passer du stade d’ambitieux projet industriel à celui de véritable service autonome déployé à grande échelle.
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