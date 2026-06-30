Robotaxi : Tesla commence à tester un modèle de Cybercab sans volant ni pédales

Tesla a commencé à tester à Austin une version de production de son Cybercab dépourvue de volant et de pédales. Une vidéo diffusée sur X montre le véhicule biplace circulant avec un superviseur installé sur le siège passager avant, signe que les essais restent encadrés malgré l’absence totale de commandes manuelles.
Dévoilé en octobre 2024, le Cybercab a été imaginé comme un véhicule électrique exclusivement destiné à la conduite autonome. Tesla veut l’intégrer à son application de réservation de trajets avec l’ambition de réduire fortement le coût d’exploitation d’un service de robotaxis grâce à un modèle simplifié, sans conducteur et sans commandes traditionnelles.
Engineering tests of the first production Cybercab have begun in Austin pic.twitter.com/fk3KQvcE8a
— Tesla (@Tesla) June 30, 2026
Le constructeur avait déjà fait circuler des prototypes équipés d’un volant et de pédales dans plusieurs villes américaines. Cette nouvelle phase d’essais est plus significative encore puisqu’elle concerne un véhicule dont l’architecture correspond davantage au produit que Tesla entend déployer à grande échelle.
Cette expérimentation intervient alors que l’administration américaine envisage d’adapter les normes automobiles aux véhicules pilotés exclusivement par un système automatisé. La NHTSA a récemment proposé de supprimer l’obligation d’une pédale de frein pour cette catégorie, sans remettre en cause les exigences liées aux distances d’arrêt et aux performances de freinage.
La réforme demeure toutefois au stade de la consultation publique. Son adoption faciliterait le déploiement de modèles comme le Cybercab, mais ne vaudrait pas autorisation automatique pour Tesla, qui devra encore démontrer la conformité et la sécurité de son système.
Sur la partie technologique, Tesla mise sur des caméras et des logiciels d’intelligence artificielle, là où Waymo combine notamment caméras, radars et lidar. Cette approche offrirait un avantage de coût, mais pourrait aussi s’avérer moins efficace, notamment la nuit.
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