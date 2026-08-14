HBO dévoile les cinq premières minutes de la série Green Lantern juste avant sa sortie

À quelques jours de son lancement, Lanterns se dévoile davantage. HBO a mis en ligne les cinq premières minutes de la nouvelle série consacrée aux Green Lantern, l’un des projets majeurs du DC Universe imaginé par James Gunn et Peter Safran. Le programme arrivera le 16 août aux États-Unis et le 17 août sur HBO Max en France.

John Stewart découvre Hal Jordan en 1996

L’ouverture nous ramène en 1996. Encore enfant, John Stewart regarde à la télévision Hal Jordan, déjà devenu une véritable célébrité après avoir publiquement sauvé les chutes Victoria d’un météore. La fascination du jeune garçon pour le Green Lantern est immédiatement installée.

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La scène bascule ensuite vers une séquence beaucoup plus brutale. Son père l’emmène à l’extérieur, pose une pomme sur sa tête et lui demande s’il a peur avant de tirer dessus. Cette séquence suffit à définir une partie du caractère (pas facile) de John et donne immédiatement à la série une tonalité nettement plus sombre que celle du film Green Lantern de 2011.

Un duo entre vétéran et nouvelle recrue

Le récit saute ensuite jusqu’en 2016, lorsque Hal Jordan, incarné par Kyle Chandler, retrouve John Stewart, joué par Aaron Pierre. Le vétéran doit former celui qui est appelé à lui succéder, posant ainsi les bases de la relation déjà au cœur de la dernière bande-annonce de Lanterns.

La série prendra la forme d’une enquête policière teintée de science-fiction, avec plusieurs temporalités et un meurtre mystérieux comme point de départ. Nathan Fillion reprendra également son rôle de Guy Gardner (déjà aperçu dans Superman). Ces premières minutes confirment en tout cas l’ambition d’HBO : relancer Green Lantern avec une approche plus mature, intime et proche du thriller que du spectacle super-héroïque traditionnel.