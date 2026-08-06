Texas : l’explosion des data centers pousse l’État à suspendre les nouveaux raccordements

Le boom des centres de données commence à dépasser les capacités de planification du Texas. Le gouverneur Greg Abbott a ordonné un audit complet de tous les projets actuellement en attente de raccordement au réseau électrique ERCOT. Aucun nouveau data center concerné ne pourra avancer tant que cet examen n’aura pas été réalisé.

Plus de 474 GW de demandes de raccordement

ERCOT doit actuellement étudier plus de 474 GW de nouvelles charges électriques, dont environ 90 % seraient liées aux data centers. À titre de comparaison, ce volume représente plus de cinq fois le record historique de consommation instantanée du réseau texan.

Ce chiffre ne signifie toutefois pas que l’ensemble de ces infrastructures seront construites. Certains promoteurs déposent plusieurs demandes pour un même projet ou réservent différentes implantations. ERCOT reconnaît lui-même que ses projections peuvent surestimer la demande réelle.

La tendance reste néanmoins préoccupante : aux États-Unis, la consommation électrique des data centers pourrait quadrupler d’ici 2035, sous l’effet notamment de l’intelligence artificielle.

Électricité, eau et aides publiques passées au crible

L’audit demandé par Greg Abbott ne porte pas seulement sur la disponibilité du courant. Les autorités devront également examiner les subventions publiques, l’identité réelle des propriétaires, les solutions de production électrique autonomes et les technologies de refroidissement employées.

La question de l’eau devient particulièrement sensible alors que les géants technologiques cherchent à réduire l’empreinte hydrique de leurs infrastructures. Nvidia promet de son côté des systèmes de refroidissement presque sans consommation d’eau.

Le Texas veut éviter de faire payer les habitants

Le gouverneur exige également que les exploitants assument le coût des infrastructures électriques nécessaires à leurs installations. Cette décision marque un changement de ton majeur dans un État devenu l’un des principaux pôles américains de l’IA. Alors que la ruée vers les data centers renchérit déjà les infrastructures énergétiques, le Texas veut désormais s’assurer que cette croissance ne fragilise ni son réseau, ni ses ressources locales.