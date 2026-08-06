TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Énergie Texas : l’explosion des data centers pousse l’État à suspendre les nouveaux raccordements
Énergie

Texas : l’explosion des data centers pousse l’État à suspendre les nouveaux raccordements

3 min.
6 Août. 2026 • 9:45
0

Le boom des centres de données commence à dépasser les capacités de planification du Texas. Le gouverneur Greg Abbott a ordonné un audit complet de tous les projets actuellement en attente de raccordement au réseau électrique ERCOT. Aucun nouveau data center concerné ne pourra avancer tant que cet examen n’aura pas été réalisé.

Plus de 474 GW de demandes de raccordement

ERCOT doit actuellement étudier plus de 474 GW de nouvelles charges électriques, dont environ 90 % seraient liées aux data centers. À titre de comparaison, ce volume représente plus de cinq fois le record historique de consommation instantanée du réseau texan.

Data Center Serveurs

Ce chiffre ne signifie toutefois pas que l’ensemble de ces infrastructures seront construites. Certains promoteurs déposent plusieurs demandes pour un même projet ou réservent différentes implantations. ERCOT reconnaît lui-même que ses projections peuvent surestimer la demande réelle.

La tendance reste néanmoins préoccupante : aux États-Unis, la consommation électrique des data centers pourrait quadrupler d’ici 2035, sous l’effet notamment de l’intelligence artificielle.

Électricité, eau et aides publiques passées au crible

L’audit demandé par Greg Abbott ne porte pas seulement sur la disponibilité du courant. Les autorités devront également examiner les subventions publiques, l’identité réelle des propriétaires, les solutions de production électrique autonomes et les technologies de refroidissement employées.

La question de l’eau devient particulièrement sensible alors que les géants technologiques cherchent à réduire l’empreinte hydrique de leurs infrastructures. Nvidia promet de son côté des systèmes de refroidissement presque sans consommation d’eau.

Le Texas veut éviter de faire payer les habitants

Le gouverneur exige également que les exploitants assument le coût des infrastructures électriques nécessaires à leurs installations. Cette décision marque un changement de ton majeur dans un État devenu l’un des principaux pôles américains de l’IA. Alors que la ruée vers les data centers renchérit déjà les infrastructures énergétiques, le Texas veut désormais s’assurer que cette croissance ne fragilise ni son réseau, ni ses ressources locales.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Jensen Huang Nvidia Energie

Nvidia promet des data centers IA sans consommation d’eau pour le refroidissement

panneaux solaires Energie

Google achète toute l’électricité d’un immense parc solaire pour « compenser » ses data centers

Amazon Data Center Serveurs Business

L’État de New York bloque la construction de data centers IA, une première

centrale au gaz Energie

Centres de données : la ruée vers le gaz fait exploser les coûts énergétiques et complique la stratégie des géants de la tech

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Facebook Logos

Meta condamné à 567 millions de dollars pour la protection des mineurs

7 Août. 2026 • 9:45
0 Internet

Un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à payer 567 millions de dollars dans une affaire sur les méfaits des réseaux...

Piratage d’Intermarché : une enquête ouverte après le vol de données des clients

Piratage d’Intermarché : une enquête ouverte après le vol de données des clients

6 Août. 2026 • 22:50
0 Internet

Intermarché a été victime d’une cyberattaque ayant exposé les données personnelles de ses clients utilisant le...

Nintendo Switch 2 Boite

Les ventes de Switch 2 ont chuté, mais Nintendo reste confiant

6 Août. 2026 • 22:18
0 Jeux vidéo

Nintendo a vendu 3,82 millions de Switch 2 au premier trimestre de son exercice fiscal décalé (avril à juin dans notre calendrier),...

Ganondorf

Le film Zelda a trouvé son acteur pour incarner Ganondorf

6 Août. 2026 • 20:38
1 Geekeries

L’acteur australien Uli Latukefu, révélé par la série Young Rock, a été choisi pour incarner Ganondorf, le...

ChatGPT OpenAI Logos

ChatGPT : la version gratuite ne limite plus le nombre de messages

6 Août. 2026 • 19:44
0 Internet

OpenAI annonce abandonner les limites de conversations textuelles pour les comptes ChatGPT gratuits et ceux avec l’abonnement Go, tout en...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

7 Aug. 2026 • 9:10

image de l'article Procès Apple vs Prosser : Apple critique le silence du leaker

Procès Apple vs Prosser : Apple critique le silence du leaker

6 Aug. 2026 • 22:40

image de l'article Apple détaille la faille de sécurité bouchée avec macOS 26.6.1, macOS 15.7.9 et macOS 14.8.9

Apple détaille la faille de sécurité bouchée avec macOS 26.6.1, macOS 15.7.9 et macOS 14.8.9

6 Aug. 2026 • 20:58

image de l'article macOS 26.6.1 est disponible, avec macOS 15.7.9 et macOS 14.8.9

macOS 26.6.1 est disponible, avec macOS 15.7.9 et macOS 14.8.9

6 Aug. 2026 • 19:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site