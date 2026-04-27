Centres de données : la ruée vers le gaz fait exploser les coûts énergétiques et complique la stratégie des géants de la tech

La poussée fulgurante des centres de données, dopée par l’intelligence artificielle, commence à produire un effet de retour brutal sur le marché électrique américain. Selon Bloomberg, le coût de construction d’une centrale à gaz à cycle combiné a bondi de 66 % en deux ans, passant de moins de 1 500 dollars par kilowatt en 2023 à 2 157 dollars en 2025, soit environ 1 842 euros par kilowatt au taux actuel ! Dans le même temps, les délais de réalisation se sont allongés de 23 %, signe que l’infrastructure énergétique a de plus en plus de mal à suivre l’appétit des nouveaux data centers.

Le boom de l’IA pousse les hyperscalers vers le gaz, mais la facture grimpe

Microsoft, Meta et d’autres acteurs du cloud se tournent de plus en plus vers le gaz naturel pour sécuriser rapidement de nouvelles capacités électriques. Le problème est que cette ruée renchérit elle-même les projets. Les turbines deviennent plus rares, les files d’attente s’étirent jusqu’au début des années 2030 et le matériel clé des centrales, qui pèse jusqu’à 30 % du coût total, devrait afficher fin 2026 des prix supérieurs de 195 % à ceux de 2019.

Des centres de données toujours plus grands changent d’échelle

Cette tension s’explique aussi par la taille croissante des projets : BloombergNEF estime que la demande des data centers pourrait passer de 40 gigawatts aujourd’hui à 106 gigawatts en 2035. Seuls 10 % des sites actuels atteignent 50 mégawatts ou plus, alors que la future génération dépassera en moyenne 100 mégawatts. Autrement dit, le sujet n’est plus seulement la multiplication des centres de données, mais leur gigantisme.

Le renouvelable redevient une alternative stratégique

Face à cette inflation, tout le secteur ne mise pas aveuglément sur le gaz. Google explore déjà une autre voie avec des renouvelables couplés à du stockage longue durée, notamment des batteries fer-air capables de restituer de l’électricité pendant 100 heures. Là où les centrales à gaz deviennent plus chères et plus lentes à bâtir, le solaire et les batteries continuent de suivre une trajectoire de baisse des coûts nettement plus favorable.