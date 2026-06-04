Google promet de rendre plus d’eau que ses data centers IA n’en consomment

Google tente de répondre à l’un des reproches les plus sensibles adressés aux infrastructures d’intelligence artificielle : leur consommation d’eau. Le groupe annonce cinq nouveaux engagements pour ses data centers américains avec un objectif central, à savoir restituer d’ici 2030 davantage d’eau que ses sites n’en utilisent.

L’annonce arrive dans un climat de contestation plus tendu autour des centres de données. Le refroidissement des équipements mobilisés pour l’IA nécessite d’importants volumes d’eau et cette pression devient un sujet local majeur dans plusieurs pays. Google continue d’affirmer que son impact à l’échelle nationale reste faible, mais le groupe reconnaît de fait qu’il doit mieux encadrer son usage de l’eau au niveau des bassins versants et des communautés d’accueil.

Le chiffre mis en avant par l’entreprise est précis : Google vise une reconstitution équivalente à 120 % de l’eau consommée par ses data centers d’ici 2030. Le groupe affirme avoir déjà reconstitué plus de 26,50 milliards de litres en 2025 et dit disposer de 165 projets répartis sur 97 bassins versants, avec une cible de plus de 71,9 milliards de litres par an une fois tous les dispositifs pleinement en place.

Des infrastructures pour un refroidissement et une réutilisation

La réponse de Google ne repose pas sur un seul levier. L’entreprise promet aussi d’aider les services publics à moderniser les infrastructures d’eau et d’eaux usées, en soulignant qu’ils sont souvent sous-financés. Elle indique avoir déjà engagé plus de 500 millions de dollars dans ces réseaux, dans la réutilisation de l’eau et dans des projets allant de l’amélioration de l’approvisionnement local à la détection de fuites.

Le groupe veut également adapter ses choix techniques aux contraintes locales. Pour les nouveaux data centers, Google explique n’envisager le refroidissement par eau que lorsque les ressources locales sont jugées solides. Dans les zones où les bassins versants sont considérés comme fragiles, l’entreprise dit privilégier le refroidissement par air ou l’usage d’eau recyclée.

Un autre axe vise la transparence. Google promet de continuer à publier sa consommation annuelle d’eau par data center. L’entreprise veut aussi développer des solutions de substitution à l’eau douce, comme la réutilisation d’eaux usées traitées, avec un exemple déjà cité dans l’État de Géorgie sur un campus exploité dans le comté de Douglas.

Une stratégie de légitimation locale

Google ajoute enfin 17 millions de dollars pour de nouveaux projets liés à l’eau dans plusieurs États américains, dont la Géorgie, l’Iowa, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska et le Texas. Ce volet territorial compte autant que les annonces techniques parce que le vrai terrain du débat se joue souvent autour de l’acceptation locale des centres de données.

L’ensemble montre une stratégie claire : continuer à étendre les infrastructures nécessaires à l’IA tout en montrant que leur empreinte hydrique peut être compensée, mieux pilotée et plus visible. La promesse est ambitieuse sur le papier. Sa crédibilité dépendra désormais de deux choses beaucoup plus concrètes : l’exécution réelle des projets annoncés et la capacité de Google à convaincre les communautés concernées que la compensation d’eau ne masque pas simplement une pression croissante sur les ressources locales.