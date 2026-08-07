TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google Maps peut maintenant commander à manger et réserver un hôtel
Internet

Google Maps peut maintenant commander à manger et réserver un hôtel

3 min.
7 Août. 2026 • 14:10
0

Google annonce l’intégration de nouvelles fonctionnalités IA agentiques au niveau d’Ask Maps, l’assistant conversationnel de Google Maps, désormais capable d’exécuter des tâches concrètes comme commander à manger ou réserver un hôtel. L’outil s’appuie sur Personal Intelligence, une fonctionnalité qui personnalise les réponses en croisant les données de Gmail et Google Agenda.

Google Maps Ask Maps

Google Maps quitte son rôle historique de simple outil de navigation pour devenir un assistant chargé de tâches du quotidien, capable d’agir directement à la place de l’utilisateur plutôt que de se contenter d’afficher un itinéraire. Cette bascule s’appuie sur des capacités que Google qualifie d’agentiques, un terme qui désigne la capacité de l’intelligence artificielle à accomplir une action jusqu’à son terme et non plus seulement à répondre à une question.

Cette exécution de tâches gagne en pertinence grâce à Personal Intelligence, qui puise dans Gmail et Google Agenda pour adapter les réponses au contexte réel de l’utilisateur, par exemple en tenant compte d’un rendez-vous à venir ou d’une réservation déjà effectuée. Ask Maps devient ainsi un point d’entrée pour des requêtes qui, auparavant, nécessitaient de basculer entre plusieurs applications.

Google Maps ajoute de nouvelles fonctions agentiques

Concrètement, un utilisateur peut ouvrir Ask Maps sur Google Maps et formuler une demande aussi précise que « commande-moi des nouilles épicées aux fruits de mer à récupérer en rentrant » et voir l’application ajouter automatiquement le plat au panier, une opération rendue possible grâce à des partenariats déjà actifs avec Square et Toast, et bientôt étendus à Uber Eats. Ce mécanisme transforme une simple intention exprimée en langage naturel en une commande prête à être finalisée, sans passer par la recherche manuelle du restaurant ou de son menu.

Au-delà de la commande de nourriture, Ask Maps déploie plusieurs fonctions distinctes qui élargissent son champ d’action :

  • La commande de nourriture directement depuis l’application, avec ajout automatique du plat au panier.
  • La comparaison des prix et de la disponibilité des hôtels selon des critères précis comme l’ambiance ou la proximité de commodités.
  • La recherche de restaurants ouverts, que ce soit sur un itinéraire en cours ou selon une requête ponctuelle.
  • L’affichage d’idées de sorties, concerts et spectacles, avec des liens directs vers la billetterie correspondante.

Pour un hôtel, l’utilisateur peut par exemple demander un établissement « bien noté et à prix raisonnable, à l’ambiance artistique, à distance de marche d’une salle de sport et de restaurants » pour une conférence à Miami : Ask Maps compare alors les options disponibles et propose une liste correspondant aux critères, avant de renvoyer l’utilisateur vers le site du partenaire pour finaliser la réservation.

Il y a une limitation de taille à prendre en compte : pour le moment, c’est uniquement disponible aux États-Unis. Google promet l’ajout d’autres pays avec le temps, sans pour autant donner plus de détails.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Maps Navigation 3D Immersive Ask Maps Internet

Google Maps ajoute une navigation 3D immersive, son plus gros changement

Google Maps Logo Icone Logiciels

Google Maps ajoute l’IA Gemini pour discuter à pied ou à vélo

Google Maps Logo Icone Internet

Google Maps retire plusieurs fonctions pour les utilisateurs non connectés

Google Gemini Logo Internet

Gemini peut maintenant générer des fichiers Word, Google Docs, PDF et plus

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Iris Europe

IRIS² : l’Europe passe à la vitesse supérieure avec son rival de Starlink

7 Août. 2026 • 15:30
0 Internet

L‘Europe passe à la vitesse supérieure avec IRIS². La Commission européenne a finalisé avec le consortium SpaceRISE...

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork

GTA 6 : précommandes « exceptionnelles » et l’aperçu étendu se précise

7 Août. 2026 • 15:20
0 Jeux vidéo

Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, maintient la date de sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) au 19 novembre et qualifie...

Nvidia Rubin CPX

L’arroseur arrosé : Nvidia pourrait manquer de mémoire HBM4E pour sa plateforme Rubin Ultra

7 Août. 2026 • 12:45
0 Matériel

La pénurie mondiale de mémoire pourrait désormais toucher directement l’un de ses principaux moteurs : l’intelligence...

Suno

Suno va intégrer un watermark à ses musiques générées par IA pour lutter contre la fraude

7 Août. 2026 • 11:25
0 Internet

Suno renforce ses garde-fous face à la multiplication des abus liés à la musique générée par intelligence...

OpenAI Logo

L’enceinte connectée IA d’OpenAI se précise avec son prix

7 Août. 2026 • 10:16
0 Matériel

OpenAI travaille sur son premier produit IA et ce sera une enceinte connectée de la taille d’un palet de hockey, sans écran, avec la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Widow’s Bay : Apple TV organise des projections gratuites au cinéma pour le final de la saison 1

Widow’s Bay : Apple TV organise des projections gratuites au cinéma pour le final de la saison 1

7 Aug. 2026 • 13:00

image de l'article Madden NFL 27 Arcade Edition est disponible sur Apple Arcade dans sa version complète

Madden NFL 27 Arcade Edition est disponible sur Apple Arcade dans sa version complète

7 Aug. 2026 • 11:45

image de l'article iPad : les ventes reculent de 8%, mais Apple domine toujours outrageusement le marché

iPad : les ventes reculent de 8%, mais Apple domine toujours outrageusement le marché

7 Aug. 2026 • 10:25

image de l'article iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

iPhone : Apple représente 65 % du marché premium des smartphones

7 Aug. 2026 • 9:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site