Google Maps peut maintenant commander à manger et réserver un hôtel

Google annonce l’intégration de nouvelles fonctionnalités IA agentiques au niveau d’Ask Maps, l’assistant conversationnel de Google Maps, désormais capable d’exécuter des tâches concrètes comme commander à manger ou réserver un hôtel. L’outil s’appuie sur Personal Intelligence, une fonctionnalité qui personnalise les réponses en croisant les données de Gmail et Google Agenda.

Google Maps quitte son rôle historique de simple outil de navigation pour devenir un assistant chargé de tâches du quotidien, capable d’agir directement à la place de l’utilisateur plutôt que de se contenter d’afficher un itinéraire. Cette bascule s’appuie sur des capacités que Google qualifie d’agentiques, un terme qui désigne la capacité de l’intelligence artificielle à accomplir une action jusqu’à son terme et non plus seulement à répondre à une question.

Cette exécution de tâches gagne en pertinence grâce à Personal Intelligence, qui puise dans Gmail et Google Agenda pour adapter les réponses au contexte réel de l’utilisateur, par exemple en tenant compte d’un rendez-vous à venir ou d’une réservation déjà effectuée. Ask Maps devient ainsi un point d’entrée pour des requêtes qui, auparavant, nécessitaient de basculer entre plusieurs applications.

Google Maps ajoute de nouvelles fonctions agentiques

Concrètement, un utilisateur peut ouvrir Ask Maps sur Google Maps et formuler une demande aussi précise que « commande-moi des nouilles épicées aux fruits de mer à récupérer en rentrant » et voir l’application ajouter automatiquement le plat au panier, une opération rendue possible grâce à des partenariats déjà actifs avec Square et Toast, et bientôt étendus à Uber Eats. Ce mécanisme transforme une simple intention exprimée en langage naturel en une commande prête à être finalisée, sans passer par la recherche manuelle du restaurant ou de son menu.

Au-delà de la commande de nourriture, Ask Maps déploie plusieurs fonctions distinctes qui élargissent son champ d’action :

La commande de nourriture directement depuis l’application, avec ajout automatique du plat au panier.

La comparaison des prix et de la disponibilité des hôtels selon des critères précis comme l’ambiance ou la proximité de commodités.

La recherche de restaurants ouverts, que ce soit sur un itinéraire en cours ou selon une requête ponctuelle.

L’affichage d’idées de sorties, concerts et spectacles, avec des liens directs vers la billetterie correspondante.

Pour un hôtel, l’utilisateur peut par exemple demander un établissement « bien noté et à prix raisonnable, à l’ambiance artistique, à distance de marche d’une salle de sport et de restaurants » pour une conférence à Miami : Ask Maps compare alors les options disponibles et propose une liste correspondant aux critères, avant de renvoyer l’utilisateur vers le site du partenaire pour finaliser la réservation.

Il y a une limitation de taille à prendre en compte : pour le moment, c’est uniquement disponible aux États-Unis. Google promet l’ajout d’autres pays avec le temps, sans pour autant donner plus de détails.