ChatGPT : la version gratuite ne limite plus le nombre de messages

OpenAI annonce abandonner les limites de conversations textuelles pour les comptes ChatGPT gratuits et ceux avec l’abonnement Go, tout en généralisant le modèle GPT-5.6 Luna sur ces mêmes offres. Les abonnés Plus et Pro reçoivent, eux, dès maintenant une version plus fiable de GPT-5.6 Sol accompagnée d’un nouveau curseur de réflexion.
Les utilisateurs avec l’offre gratuit et l’abonnement Go pourront échanger sans restriction avec ChatGPT en texte, une avancée qu’OpenAI présente comme une « étape concrète vers une intelligence plus abondante ». L’entreprise n’a pas détaillé la manière dont elle a rendu cela possible, mais la formulation choisie laisse penser à des progrès dans la réduction des coûts d’inférence plutôt qu’à un simple assouplissement commercial.
Le modèle par défaut de l’offre gratuite et de ChatGPT Go change en même temps que les limites disparaissent : GPT-5.6 Luna remplace GPT-5.5 Instant, qui occupait cette fonction depuis mai. Ce changement s’accompagne de plusieurs ajustements concrets pour les comptes gratuits et Go :
OpenAI justifie ce choix en expliquant que l’accès façonne les opportunités et que cette évolution permet à davantage de personnes de continuer à poser des questions, développer des idées ou obtenir de l’aide sans contrainte de volume. La mise à jour, annoncée pour la semaine prochaine, ne concerne pour l’instant que le texte, les contenus multimédias et pièces-jointes restant à part.
Les abonnés ChatGPT Plus et Pro bénéficient d’une refonte différente, centrée sur la fiabilité plutôt que sur le volume : GPT-5.6 Sol est retravaillé pour réduire les erreurs sur les dates, les nombres et les sources citées, tout en produisant des réponses plus directes. Un curseur permet à ces utilisateurs de choisir eux-mêmes le niveau de réflexion appliqué par ChatGPT à leurs requêtes, une option absente de la version gratuit et de ChatGPT Go. Cette mise à jour pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro est disponible à partir d’aujourd’hui.
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