OpenAI lance GPT-5.6 : l’IA s’améliore, mais la sortie est limitée

Deux mois après GPT-5.5, OpenAI dévoile GPT-5.6, son nouveau modèle d’intelligence artificielle qui a le droit à trois variantes. Mais sous la pression directe du gouvernement américain, le créateur de ChatGPT limite l’accès initial à un petit cercle de partenaires dont la participation est examinée au cas par cas par l’administration Trump.

GPT-5.6 se décline en trois variantes

La nouvelle famille GPT-5.6 s’articule autour de trois modèles :

Sol occupe le haut de gamme

Terra vise un compromis plus équilibré à moitié prix de Sol

Luna se positionne comme la version rapide, facturée à moins de la moitié du prix de Terra

OpenAI place ainsi sur le marché une gamme plus segmentée, mais sous un contrôle politique inédit pour une sortie de cette ampleur.

Le modèle le plus performant Sol affiche un tarif de 5 $ en entrée et 30 $ en sortie par million de tokens, contre 10 $ en entrée et 50 $ en sortie pour Claude Fable 5 d’Anthropic. OpenAI lui ajoute aussi deux nouveaux modes, « max » pour le raisonnement approfondi et « ultra » pour l’orchestration de sous-agents, ce qui renforce encore la sensibilité stratégique du lancement.

OpenAI reconnaît explicitement que cette phase restreinte répond à une demande du pouvoir américain. L’entreprise indique : « À leur demande, nous commençons par un aperçu limité pour un petit groupe de partenaires de confiance dont la participation a été communiquée au gouvernement, avant une diffusion plus large ».

Benchmark Teminal-Bench 2.1 avec GPT-5.6 et la concurrence

Ce feu vert sélectif transforme GPT-5.6 en disponibilité limitée. Le gouvernement américain valide les acteurs autorisés à utiliser le modèle IA dans cette première phase. Pour l’industrie de l’IA générative, le précédent est majeur car il consacre une intervention directe d’un pays (États-Unis en l’occurrence) dans la mise sur le marché d’un produit privé.

La nervosité des États-Unis tient d’abord aux usages cyber. OpenAI sait que Sol peut devenir un outil précieux pour l’analyse de vulnérabilités (à l’instar de Claude Fable 5/Mythos), mais aussi un outil potentiellement dangereux si son raisonnement avancé est détourné vers des attaques automatisées.

OpenAI durcit les garde-fous cyber

L’entreprise assure avoir renforcé fortement les mécanismes de refus et de blocage. Le groupe précise que « GPT-5.6 est entraîné à refuser toute assistance cyber interdite, y compris lorsque les utilisateurs tentent de dissimuler leur intention ou de contourner les protections du modèle ». L’entreprise ajoute que Sol est « meilleur pour aider les gens à trouver et corriger des vulnérabilités que pour exécuter de manière fiable des attaques de bout en bout ».

Cette rigidité a toutefois un coût opérationnel. OpenAI admet que « les garde-fous peuvent parfois intervenir dans un travail légitime, en particulier dans les domaines à double usage où l’activité défensive et offensive peuvent, au départ, se ressembler ». Autrement dit, un même verrou censé freiner un pirate peut aussi compliquer le travail d’une équipe de cybersécurité défensive.

Ce cadrage plus strict intervient alors qu’OpenAI a revu à la baisse en avril son propre framework de préparation aux risques. Ainsi, à mesure que les modèles IA gagnent en autonomie et en profondeur de raisonnement, l’entreprise accélère commercialement, tandis que les États-Unis exigent désormais un droit de regard direct sur les conditions d’accès.