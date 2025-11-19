GPT-5.1-Codex-Max : OpenAI lance son IA qui code pendant de longues heures

Quelques jours après le lancement de GPT-5.1, OpenAI frappe fort avec GPT-5.1-Codex-Max, un nouveau modèle agentique conçu spécifiquement pour les tâches de longue durée. Là où la plupart des assistants IA pour coder finissent par décrocher à cause des limites de mémoire, ce nouveau venu promet une endurance inédite.

La « compaction » : le secret d’une mémoire quasi infinie

Le principal verrou technique que fait sauter GPT-5.1-Codex-Max est la gestion du contexte. Grâce à une nouvelle technique baptisée « compaction », le modèle condense automatiquement sa session lorsqu’il approche de sa limite.

Cela se traduit par une capacité à traiter des millions de tokens au sein d’une même tâche. Selon OpenAI, le modèle peut travailler de manière autonome sur des ajustements complexes pendant plus de 24 heures d’affilée sans perdre de cohérence. C’est une rupture nette avec les modèles actuels qui échouent souvent lors des boucles d’agents prolongées.

Entraîné sur des tâches concrètes (examiner du code, développement frontend, etc), le modèle écrase son prédécesseur. Sur le benchmark de référence SWE-Bench Verified, il grimpe à 77,9 % de réussite, contre 73,7 % pour GPT-5.1-Codex, à savoir la version standard. Autre nouveauté stratégique : alors que les versions précédentes étaient optimisées pour Unix, GPT-5.1-Codex-Max est spécifiquement entraîné pour opérer efficacement dans les environnements Windows.

Une IA plus économe

Paradoxalement, ce gain de puissance s’accompagne d’une meilleure efficacité. Grâce à un raisonnement affiné, GPT-5.1-Codex-Max consomme 30 % de tokens de réflexion en moins pour atteindre les mêmes résultats que son aîné. Pour les tâches les plus ardues, un nouveau mode d’effort de raisonnement Extra High (xhigh) est disponible.

Le modèle remplace dès aujourd’hui la version précédente comme standard dans Codex et est accessible via ligne de commande, environnement de développement (IDE) et cloud pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise, avec une arrivée imminente sur l’API.