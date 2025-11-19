GPT-5.1-Codex-Max : OpenAI lance son IA qui code pendant de longues heures

Quelques jours après le lancement de GPT-5.1, OpenAI frappe fort avec GPT-5.1-Codex-Max, un nouveau modèle agentique conçu spécifiquement pour les tâches de longue durée. Là où la plupart des assistants IA pour coder finissent par décrocher à cause des limites de mémoire, ce nouveau venu promet une endurance inédite.
Le principal verrou technique que fait sauter GPT-5.1-Codex-Max est la gestion du contexte. Grâce à une nouvelle technique baptisée « compaction », le modèle condense automatiquement sa session lorsqu’il approche de sa limite.
Cela se traduit par une capacité à traiter des millions de tokens au sein d’une même tâche. Selon OpenAI, le modèle peut travailler de manière autonome sur des ajustements complexes pendant plus de 24 heures d’affilée sans perdre de cohérence. C’est une rupture nette avec les modèles actuels qui échouent souvent lors des boucles d’agents prolongées.
Entraîné sur des tâches concrètes (examiner du code, développement frontend, etc), le modèle écrase son prédécesseur. Sur le benchmark de référence SWE-Bench Verified, il grimpe à 77,9 % de réussite, contre 73,7 % pour GPT-5.1-Codex, à savoir la version standard. Autre nouveauté stratégique : alors que les versions précédentes étaient optimisées pour Unix, GPT-5.1-Codex-Max est spécifiquement entraîné pour opérer efficacement dans les environnements Windows.
Paradoxalement, ce gain de puissance s’accompagne d’une meilleure efficacité. Grâce à un raisonnement affiné, GPT-5.1-Codex-Max consomme 30 % de tokens de réflexion en moins pour atteindre les mêmes résultats que son aîné. Pour les tâches les plus ardues, un nouveau mode d’effort de raisonnement Extra High (xhigh) est disponible.
Le modèle remplace dès aujourd’hui la version précédente comme standard dans Codex et est accessible via ligne de commande, environnement de développement (IDE) et cloud pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise, avec une arrivée imminente sur l’API.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Quatorze ans après le dernier épisode de la dernière saison de la série culte Stargate, l’impensable vient de e...
Amazon vient d’annoncer une évolution pour son service de streaming Prime Video : l’ajout de résumés vidéo...
Un juge fédéral de Washington a tranché en faveur de Meta, estimant que la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp...
C’est une poignée de main que personne n’avait vu venir. Unity et Epic Games, les deux rivaux historiques qui se partagent le...
19 Nov. 2025 • 20:07
19 Nov. 2025 • 19:00
19 Nov. 2025 • 18:04
19 Nov. 2025 • 17:45
Un commentaire pour cet article :