ChatGPT lance Codex, un nouvel agent IA pour le développement

OpenAI a annoncé le lancement de Codex, son agent d’intelligence artificielle le plus avancé pour le développement logiciel. Accessible dès aujourd’hui aux abonnés ChatGPT Pro, Enterprise et Team, cet outil promet de simplifier et d’accélérer les tâches de programmation. Dans les semaines à venir, l’accès s’étendra aux utilisateurs de ChatGPT Plus et Education.

Un codage plus précis et autonome avec Codex

Codex repose sur codex-1, une version optimisée du modèle de raisonnement o3 d’OpenAI, conçue spécifiquement pour les tâches d’ingénierie logicielle. Selon l’entreprise, codex-1 génère un code « plus propre » que son prédécesseur, suit les instructions avec plus de précision et exécute des tests itératifs jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants. Codex peut gérer plusieurs tâches de développement simultanément, tout en permettant aux utilisateurs de continuer à travailler sur leur ordinateur ou navigateur.

L’agent fonctionne dans un environnement virtuel sécurisé hébergé dans le cloud. En se connectant à GitHub, il peut charger automatiquement les dépôts de code des utilisateurs. Codex est capable d’écrire des fonctionnalités simples, de corriger des bugs, de répondre à des questions sur une base de code ou d’exécuter des tests, le tout en 1 à 30 minutes, selon la complexité de la tâche.

Une bonne intégration et des perspectives d’évolution

Pour utiliser Codex, il faut choisir l’agent IA dans la barre latérale de ChatGPT. Les utilisateurs peuvent soumettre une tâche en tapant une requête et en cliquant sur le bouton « Code », ou poser des questions sur leur code via le bouton « Demander ». Une interface permet de suivre en temps réel l’avancement des tâches assignées. OpenAI dit proposer un accès « généreux » dans un premier temps, mais des limites d’utilisation seront instaurées dans les prochaines semaines. Les utilisateurs pourront alors acheter des crédits supplémentaires s’ils le souhaitent.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où les outils d’IA pour les développeurs gagnent en popularité. Les patrons de Google et Microsoft estiment que près de 30 % du code de leurs entreprises est désormais écrit par des IA. En février, Anthropic a lancé Claude Code, un outil similaire, tandis qu’en avril, Google a enrichi son assistant Gemini Code Assist avec des capacités plus autonomes.

Avec Codex, OpenAI entend renforcer sa position dans ce secteur en pleine effervescence, tout en préparant le terrain pour de futures améliorations de son agent.