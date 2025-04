Nadella affirme que jusqu’à 30% du code de Microsoft est généré par l’IA

La conférence LlamaCon organisée par Meta aura au moins accouché d’une grosse révélation : sur scène et face à Mark Zuckerberg (CEO de Meta), le patron de Microsoft Satya Nadella a révélé qu’entre 20 % et 30 % du code produit par Microsoft est actuellement rédigé par l’intelligence artificielle ! Nadella a précisé que l’efficacité du code généré par l’IA varie selon le langage de programmation, les meilleurs résultats étant obtenus avec du Python plutôt que du C++.

Cette déclaration choc faisait suite à une question de Zuckerberg concernant le rôle de l’IA dans les processus de développement de Microsoft. Bien que Meta n’ait pas fourni de chiffres sur sa propre utilisation de l’IA pour générer du code, le directeur technique de Microsoft, Kevin Scott, a déjà estimé qu’en 2030, l’IA pourrait rédiger jusqu’à 95 % du code de la firme de Redmond. De son côté, le CEO de Google Sundar Pichai avait récemment indiqué que plus de 30 % du code de Google était désormais généré par l’IA. Autant dire que chez les géants de la tech, la tendance est désormais lourde, et ce n’est pas étonnant en soi puisque les LLMs modernes s’avèrent particulièrement efficaces pour produire du code informatique.