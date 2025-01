Microsoft crée une nouvelle division pour le développement de l’IA en interne

Il n’est pas certain qu’OpenAI voit cela d’un très bon œil : Microsoft vient de créer une nouvelle division d’ingénierie, CoreAI — Platform and Tools, afin de donner la priorité à l’infrastructure et au développement logiciel liés à l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise. Dirigée par Jay Parikh, ancien vice-président de l’ingénierie chez Meta, cette division regroupe les équipes Dev Div, les équipes de la plateforme IA et certains employés de la division technique. Parikh, qui a rejoint Microsoft au mois d’octobre 2024 après avoir été CEO de la startup de sécurité cloud Lacework, rapportera directement au CEO Satya Nadella, ce qui souligne l’importance stratégique de cette nouvelle division.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Microsoft orientée vers les applications « model-forward », ainsi que l’a souligné un mémo interne de Nadella qui avait mis en avant la refonte des catégories d’applications grâce à l’innovation en IA. CoreAI devrait ainsi rationaliser et accélérer les efforts de le firme de Redmond dans le domaine de l’intelligence artificielle, garantissant ainsi que l’entreprise reste à la pointe du développement technologique basé sur l’IA. Le partenariat entre Microsoft et OpenAI sur le front de l’IA pourrait-il souffrir à terme de ces efforts internes ? Il est sans doute encore trop tôt pour en juger…