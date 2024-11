Microsoft dément utiliser vos documents Office pour entraîner son IA

Microsoft a tenu à démentir une information qui a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle le groupe utiliserait les documents Office des utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle.

Un message sur X (ex-Twitter) s’est fait remarquer dans lequel l’auteur écrit que « Microsoft Office, comme de nombreuses entreprises ces derniers mois, a sournoisement activé une fonction « opt-out » qui récupère vos documents Word et Excel pour entraîner ses systèmes d’IA internes. Ce paramètre est activé par défaut et vous devez décocher manuellement une case pour le désactiver ».

Microsoft intervient aujourd’hui pour assurer que ce réglage n’a rien à voir avec un quelconque entraînement de son IA avec les documents Office des utilisateurs. « Dans les applications de Microsoft 365, nous n’utilisons pas les données des clients pour former les LLM [grands modèles de langage]. Ce paramètre n’active que les fonctions nécessitant un accès à Internet, comme la co-rédaction d’un document », indique le groupe. Frank X. Shaw, responsable de la communication de Microsoft, a également démenti l’information.

In the M365 apps, we do not use customer data to train LLMs. This setting only enables features requiring internet access like co-authoring a document. https://t.co/o9DGn9QnHb

