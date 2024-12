Pour Microsoft, il n’y aura pas d’intelligence artificielle générale avant 10 ans

Mustafa Suleyman, le patron de l’IA chez Microsoft, est beaucoup moins optimiste qu’Elon Musk (xAI) et Sam Altman (OpenAI) concernant l’arrivée prochaine d’un modèle d’intelligence artificielle générale (ou IAG). Le dirigeant s’est exprimé à ce sujet dans le podcast du journaliste Nilay Patey (The Verge) : « Je ne pense pas que cela soit réalisable sur les [Nvidia] GB200. Cependant, je pense que cela pourrait devenir plausible d’ici deux à cinq générations. Je ne dirais pas qu’il y a une forte probabilité que cela arrive dans deux ans, mais je pense que dans les cinq à sept prochaines années, étant donné que chaque génération prend actuellement entre 18 et 24 mois. Ainsi, cinq générations pourraient être à jusqu’à 10 ans selon l’évolution des choses. »

Suleyman tient aussi à distinguer l’IAG de la singularité, deux fantasmes d’évolution de l’IA très souvent confondus : « Tout dépend de votre définition de l’AGI, n’est-ce pas ? L’AGI n’est pas la singularité. La singularité correspond à un système auto-améliorant de manière exponentielle qui accélère très rapidement bien au-delà de tout ce qui pourrait ressembler à l’intelligence humaine. » L’IAG serait donc une IA capable d’une cognition sophistiquée et autonome proche de l’être humain tandis que la singularitév désignerait une IA capable d’évoluer elle-même à des niveaux supérieurs, comme le fait par exemple l’IA du film Her (qui finit même par se désintéresser du contact avec l’homme, trop frustre pour elle). « Pour moi, l’AGI est un système d’apprentissage à usage général capable de bien performer dans tous les environnements d’entraînement au niveau humain. Cela inclut, par exemple, les travaux intellectuels, mais aussi les travaux physiques. » continue Suleyman, qui semble signifier ici que l’IAG se caractérise par une grande adaptabilité au contexte humain tandis que la singularité tracera sa voix propre… qui ne recoupera pas forcément l’intérêt de l’humanité.

Nul besoin cependant d’en arriver là pour le cadre de Microsoft, qui estime que des tâches hautement complexes pourront être assurées dans un avenir proche par l’IA sans que cela ne recoupe les deux définitions de l’IAG ou de la Singularité. Suleyman confirme aussi au passage que Microsoft travaille sur sa propre IA ainsi que sur l’IAG à plus long terme, ce qui ne manque pas de susciter quelques tensions entre OpenAI et la firme de Microsoft, les deux sociétés ayant un passé un accord pour l’intégration du LLM ChatGPT dans les outils et services de la firme de Redmond.