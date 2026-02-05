TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet GPT-5.3-Codex : OpenAI lance son IA plus rapide qui a participé à sa propre création
Internet

GPT-5.3-Codex : OpenAI lance son IA plus rapide qui a participé à sa propre création

4 min.
5 Fév. 2026 • 22:26
0

Juste après Claude Opus 4.6 d’Anthropic, OpenAI annonce la disponibilité de GPT-5.3-Codex, un nouveau modèle d’intelligence artificielle capable de développer des applications complexes et de piloter un ordinateur de bout en bout. Cette version fusionne les compétences de codage de la génération précédente avec une vitesse d’exécution accrue de 25 %.

OpenAI Logo

Ce lancement marque une étape importante dans l’évolution des outils de développement : pour la première fois, un modèle d’intelligence artificielle a joué un rôle instrumental dans sa propre création. Les équipes d’ingénierie d’OpenAI ont utilisé les versions alpha de GPT-5.3-Codex pour déboguer l’entraînement, diagnostiquer les résultats des tests et gérer le déploiement de la version finale.

Cette capacité d’auto-amélioration a permis d’accélérer le cycle de recherche, l’IA ayant même identifié des bugs de rendu contextuel et optimisé dynamiquement les ensembles de cartes graphiques (GPU) lors du lancement pour stabiliser la latence.

GPT-5.3-Codex est encore plus rapide

L’ambition de ce modèle dépasse la simple génération de code pour viser une autonomie complète sur le poste de travail. Les benchmarks témoignent de cette rupture : GPT-5.3-Codex atteint 64,7 % sur OSWorld, un test mesurant la capacité à accomplir des tâches de productivité dans un environnement visuel de bureau, écrasant les 38,2 % de son prédécesseur GPT-5.2-Codex. Il ne se contente plus d’écrire des scripts, il agit comme un collaborateur généraliste capable de naviguer, de créer des présentations PowerPoint, d’analyser des données Excel ou de rédiger des documents stratégiques, égalant les performances humaines sur 44 professions testées via l’évaluation GDPval.

Cette polyvalence s’illustre par sa capacité à créer des jeux complets en quelques jours, comme en témoignent les démonstrations d’un jeu de course et d’un jeu de plongée développés de zéro. L’utilisateur garde toutefois le contrôle grâce à un nouveau système de pilotage en temps réel. Contrairement aux modèles précédents qui imposaient d’attendre le résultat final, il est désormais possible d’interagir avec l’agent pendant qu’il travaille, de rectifier une direction ou de discuter d’une approche technique sans perdre le contexte.

Voici les benchmarks de GPT-5.3-Codex face à GPT-5.2-Codex et GPT-5.2.

GPT-5.3-Codex Benchmarks

Première classification « Haute capacité » en cybersécurité

La puissance de GPT-5.3-Codex a poussé OpenAI à classer ce modèle comme le premier à atteindre le niveau « Haute capacité » pour les tâches de cybersécurité selon son framework de préparation (Preparedness Framework⁠). Bien qu’aucune preuve définitive ne montre qu’il puisse automatiser des cyberattaques de bout en bout, l’entreprise adopte une posture de précaution maximale. Le modèle a été spécifiquement entraîné pour identifier les failles logicielles, une compétence à double tranchant qui sert autant les défenseurs que les hackers potentiels.

Pour encadrer ce risque, OpenAI lance un programme pilote « Trusted Access for Cyber » et engage 10 millions de dollars en crédits API pour soutenir la recherche défensive, ciblant particulièrement la protection des logiciels open source et des infrastructures critiques. Des outils de surveillance automatisée et de renseignement sur les menaces ont été intégrés pour détecter toute tentative d’abus.

Le modèle GPT-5.3-Codex est disponible dès maintenant pour les utilisateurs avec les abonnements payants de ChatGPT via l’application, le terminal (CLI), l’extension IDE et le Web, l’accès API étant prévu prochainement.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Internet

GPT-5.1-Codex-Max : OpenAI lance son IA qui code pendant de longues heures

ChatGPT Codex Internet

ChatGPT lance Codex, un nouvel agent IA pour le développement

ChatGPT Application Icone Logo Internet

o3 et o4-mini : OpenAI lance ses modèles d’IA de raisonnement et d’images

ChatGPT Agent Internet

ChatGPT Agent : OpenAI lance une IA qui automatise vos tâches

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Opus 4.6 : Anthropic dévoile son modèle d’IA le plus intelligent

5 Fév. 2026 • 19:51
0 Internet

Anthropic accélère la course à l’intelligence artificielle avec le lancement de Claude Opus 4.6. Présenté comme...

Horizon Hunters Gathering

Horizon Hunters Gathering : Guerrilla dévoile un spin-off coopératif sur PS5 et PC (trailer)

5 Fév. 2026 • 19:10
0 Jeux vidéo

Guerrilla Games enrichit la licence Horizon avec Horizon Hunters Gathering, un spin-off orienté action et coopération prévu sur...

Spotify Page Match Livre

Spotify ajoute la synchronisation entre livres audio et livres papier

5 Fév. 2026 • 18:41
0 Mobiles / Tablettes

Après une phase de test, Spotify annonce Page Match, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de synchroniser la lecture...

Meta Vibes

Meta lance Vibes en application indépendante pour rivaliser avec les vidéos IA de TikTok et OpenAI

5 Fév. 2026 • 18:41
0 Mobiles / Tablettes

Meta teste actuellement une version autonome de Vibes, son service de création et de partage de vidéos générées par...

Substack

Substack victime d’une énorme fuite de données : des utilisateurs alertés plusieurs mois après l’intrusion

5 Fév. 2026 • 17:26
0 Internet

La plateforme de newsletters Substack a confirmé cette semaine avoir été la cible d’une violation de données...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

5 Feb. 2026 • 20:40

image de l'article iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

5 Feb. 2026 • 20:14

image de l'article L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

5 Feb. 2026 • 19:13

image de l'article Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

5 Feb. 2026 • 18:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site