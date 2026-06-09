Claude Fable 5 : Anthropic lance son IA équivalente à Mythos pour le public

Anthropic commence à commercialiser une famille de modèles IA qu’elle jugeait encore trop sensible pour une diffusion large en avril. À cette période, le modèle Claude Mythos avait été présenté comme trop puissant pour une sortie publique, avec un accès limité à certains éditeurs de logiciels pour des usages de cybersécurité et trouver des failles. Le groupe change désormais d’approche avec Claude Fable 5, qu’il présente comme son premier modèle d’intelligence artificielle au niveau de Mythos, accessible pour tout le monde.

Claude Fable 5 au niveau de Mythos

Anthropic affirme que Claude Fable 5 dépasse tous les modèles qu’elle avait jusque-là rendus généralement disponibles. La société met en avant un niveau de pointe sur presque tous les benchmarks testés, avec des performances particulièrement élevées en ingénierie logicielle, en travail de connaissance, en vision et en recherche scientifique. Le groupe insiste aussi sur un autre point : plus la tâche est longue et complexe, plus l’avance de Claude Fable 5 grandit face à ses autres modèles.

Cette ouverture reste toutefois fortement encadrée. Anthropic dit avoir ajouté des garde-fous spécifiques en raison des risques d’usage malveillant, notamment en cybersécurité. Certaines requêtes seront donc redirigées vers Claude Opus 4.8, le modèle suivant dans sa gamme. L’entreprise reconnaît que ce filtrage a été réglé de manière prudente, qu’il peut parfois bloquer des demandes inoffensives, mais affirme qu’il se déclenche en moyenne dans moins de 5 % des sessions.

Le lancement repose en réalité sur une offre à deux niveaux. Claude Fable 5 devient la version commercialisable à grande échelle, tandis que Claude Mythos 5, qui se veut comme une déclinaison proche avec beaucoup moins de garde-fous, reste réservé à un petit groupe de membres dans la cybersécurité et de fournisseurs d’infrastructures. Anthropic cherche ainsi à ouvrir sa gamme Mythos sans rendre immédiatement accessibles ses capacités les plus sensibles.

Disponible dès aujourd’hui

Le groupe accompagne cette montée en gamme d’un argument économique. Claude Fable Mythos 5 ont un coût de 10 dollars par million de tokens en entrée et 50 dollars par million de tokens en sortie, soit moins de la moitié du prix de la version test de Claude Mythos. Anthropic affirme aussi que ses nouveaux modèles se comparent favorablement à Claude Opus 4.8 et à GPT-5.5 d’OpenAI. L’entreprise ajoute qu’ils peuvent travailler de manière autonome plus longtemps que les précédents Claude, avec des gains attendus en code, en analyse, en vision, en mémoire et sur les longs contextes.

Claude Fable disponible à partir d’aujourd’hui, mais son accès sera étalé. Anthropic s’attend à une demande très forte et difficile à prévoir. Jusqu’au 22 juin, le modèle est inclus sans surcoût dans les offres Pro, Max, Team et Enterprise de Claude. À partir du 23 juin, le modèle sortira de ces abonnements et passera sur un système de crédits d’usage, sauf si la capacité disponible permet de prolonger cette fenêtre. L’objectif reste de le réintégrer aussi vite que possible dans toutes les formules.