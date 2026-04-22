TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Anthropic : un groupe non autorisé aurait accédé à Claude Mythos
Internet

Anthropic : un groupe non autorisé aurait accédé à Claude Mythos

3 min.
22 Avr. 2026 • 12:40
0

Anthropic se retrouve dans une position délicate. La startup, qui présentait encore récemment Claude Mythos Preview comme un modèle d’IA trop sensible pour être diffusé largement, enquête désormais sur un possible accès non autorisé à son outil. L’affaire est d’autant plus gênante qu’elle touche précisément un système mis en avant pour ses capacités avancées en cybersécurité dans le cadre du programme Project Glasswing lancé début avril.

Une IA pour la cybersécurité… non sécurisée

Selon les informations révélées ces derniers jours, un petit groupe aurait réussi à manipuler Mythos via un environnement lié à un prestataire tiers. Anthropic a reconnu le problème dans une déclaration très prudente : « Nous enquêtons sur un signalement faisant état d’un accès non autorisé à Claude Mythos Preview via l’un de nos environnements de fournisseurs tiers. » En d’autres termes, le cœur des systèmes d’Anthropic ne semble pas directement compromis, mais la chaîne périphérique de sécurité semble tout de même faillible.

Anthropic

L’incident touche un point particulièrement sensible, car Mythos a justement été présenté comme un modèle capable d’identifier des vulnérabilités logicielles complexes et d’aider à sécuriser des infrastructures critiques. Quand un tel outil semble lui-même accessible par des individus non autorisés dans le dispositif, le contraste est brutal.

Une fuite qui expose les limites du contrôle autour des IA

Le plus troublant est bien que ce groupe ne se serait pas contenté d’un accès furtif. les malandrins auraient en effet utilisé le modèle de manière répétée depuis le 7 avril, date même de son annonce publique. Anthropic n’a pas indiqué à ce stade que Mythos avait été utilisé à des fins offensives, mais le simple fait que cela ait été possible suffit évidemment à nourrir les inquiétudes.

La sécurité des IA à revoir

Même si Anthropic doit seul se dépatouiller de cette situation, tout le secteur de l’IA est concerné par cette faille : les sociétés/laboratoires d’IA peuvent certes limiter la diffusion de leurs modèles, mais ces derniers resteront vulnérables tant que leur écosystème de partenaires, sous-traitants ou tiers n’offre pas le même niveau de protection. Plus les IA deviennent puissantes et plus la sécurité de leur chaîne d’accès devient un point hautement sensible.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Claude Logo Internet

Claude Mythos : Anthropic annonce son IA pour trouver les failles de sécurité

Firefox Logo Logiciels

Firefox 150 bouche 271 failles de sécurité grâce à l’IA Claude Mythos

cearveau intelligence artificielle Logiciels

Mythos d’Anthropic séduit déjà la NSA malgré le conflit avec le Pentagone

Firefox Logo Logiciels

L’IA Claude a découvert plein de failles de sécurité dans Firefox

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mains clavier

Meta prévoit d’entrainer ses agents d’IA… avec les frappes clavier de ses propres employés

22 Avr. 2026 • 11:15
0 Logiciels

Meta a trouvé une nouvelle matière première pour nourrir ses modèles d’intelligence artificielle :...

SolarFlow Mix

Zendure lance sa gamme SolarFlow Mix, trois solutions de stockage résidentiel pour l’autoconsommation

22 Avr. 2026 • 9:56
0 Energie

Zendure annonce le lancement européen de sa série SolarFlow Mix, une nouvelle gamme de systèmes de stockage d’énergie...

Firefox Logo

Firefox 150 bouche 271 failles de sécurité grâce à l’IA Claude Mythos

22 Avr. 2026 • 9:41
0 Logiciels

Un accès anticipé à Claude Mythos d’Anthropic a permis à Mozilla d’identifier en amont 271 failles de...

Carte identité numérique

Piratage d’ANTS : 12 millions de comptes de Français sont concernés par la fuite de données

21 Avr. 2026 • 22:31
2 Internet

Le piratage de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a touché 11,7 millions de comptes appartenant aux...

OpenAI Logo

ChatGPT Images 2.0 : OpenAI lance son générateur d’images IA plus précis

21 Avr. 2026 • 22:14
0 Internet

OpenAI lance ChatGPT Images 2.0 avec une promesse très ciblée : mieux générer les images IA qui contiennent du texte, des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV perd l’un de ses cadres clés : Oliver Jones rejoint Amazon MGM Studios

Apple TV perd l’un de ses cadres clés : Oliver Jones rejoint Amazon MGM Studios

22 Apr. 2026 • 11:25

image de l'article Les patrons de la tech réagissent au départ de Tim Cook à la tête d’Apple

Les patrons de la tech réagissent au départ de Tim Cook à la tête d’Apple

22 Apr. 2026 • 10:00

image de l'article Le responsable de Siri IA a envisagé de quitter Apple

Le responsable de Siri IA a envisagé de quitter Apple

22 Apr. 2026 • 8:46

image de l'article Beats (Apple) lance un casque Solo 4 noir avec JENNIE et un câble USB-C de 3 mètres

Beats (Apple) lance un casque Solo 4 noir avec JENNIE et un câble USB-C de 3 mètres

21 Apr. 2026 • 22:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site