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Mythos d’Anthropic séduit déjà la NSA malgré le conflit avec le Pentagone

3 min.
20 Avr. 2026 • 15:35
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Le feuilleton Anthropic prend un tour encore plus… paradoxal. Alors que l’entreprise est engagée dans un bras de fer avec une partie de l’appareil fédéral américain, son nouveau modèle Mythos serait déjà utilisé par la National Security Agency. Cette situation ubuesque tranche évidemment avec la volonté de l’administration MAGA de classifier Anthropic comme une « risque pour la chaine d’approvisionnement ».

Un modèle pensé pour la cybersécurité, devenu immédiatement sensible

Présenté par Anthropic comme un système généraliste particulièrement performant pour les tâches de sécurité informatique, Mythos Preview n’a pas encore été ouvert au grand public. La startup a réservé son nouveau modèle à un cercle restreint d’organisations dans le cadre de Project Glasswing, justement parce que ses capacités sont jugées bien trop puissantes pour une diffusion plus large.

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Le paradoxe est d’autant plus fort qu’Anthropic reste en conflit avec le gouvernement américain sur d’autres fronts. L’entreprise conteste toujours sa désignation comme risque pour la chaîne d’approvisionnement par le Pentagone, une décision qui a nourri et continue de nourrir une bataille judiciaire et politique ces dernières semaines.

Washington veut à la fois contenir et exploiter l’outil

Le dossier montre surtout que l’administration américaine peine à adopter une ligne cohérente face aux IA. Mythos inquiète précisément parce qu’il pourrait détecter, comprendre et exploiter des vulnérabilités à un niveau inédit. Mais c’est aussi cette capacité qui le rend si précieux pour les agences de sécurité. Contrôler l’IA tout en l’exploitant pour ses propres intérêts, l’équation est complexe, et prouve surtout ici l’absence de toute coordination des grandes agences et administrations américaines sur la bonne marche à suivre concernant l’IA. Le fait que ce soit l’administration MAGA qui préside à ce chaos n’est sans doute pas pour rien à la situation actuelle.

La rencontre avec la Maison-Blanche change le ton

Dans ce contexte, la rencontre entre Dario Amodei et plusieurs responsables de la Maison-Blanche est sans doute le signal d’une volonté de remise en ordre. Le dialogue politique reste ouvert malgré les discours de façade et Mythos est désormais perçu comme un sujet de sécurité nationale à part entière. Vers un retour en grâce d’Anthropic ? Cela semble en tout cas bien parti.

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