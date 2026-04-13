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L’administration Trump pousserait Wall Street à tester Mythos, le nouveau modèle d’Anthropic

4 min.
13 Avr. 2026 • 9:45
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L’intelligence artificielle franchit un nouveau seuil d’influence dans la finance américaine. Selon plusieurs informations concordantes, de hauts responsables économiques de l’administration Trump auraient récemment encouragé les grandes banques de Wall Street à évaluer Mythos, le nouveau modèle d’Anthropic conçu pour repérer des vulnérabilités informatiques. L’épisode intrigue d’autant plus qu’il intervient dans un contexte politique tendu : Anthropic reste en conflit ouvert avec le gouvernement américain sur d’autres fronts, notamment autour de son statut vis-à-vis du Pentagone.

Un modèle présenté comme redoutablement efficace pour la cybersécurité

Anthropic a dévoilé cette semaine Mythos, un modèle dont l’accès reste très limité en raison de ses capacités jugées particulièrement sensibles. La société affirme que l’outil, bien qu’il n’ait pas été entraîné spécifiquement pour la cybersécurité offensive, se montre extrêmement performant pour identifier des failles dans des systèmes complexes. Cette promesse a immédiatement attiré l’attention de plusieurs institutions financières majeures, déjà confrontées à une pression croissante sur la résilience de leurs infrastructures numériques.

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Dans ce cadre, des banques comme JPMorgan Chase figureraient parmi les premiers acteurs à tester l’outil, tandis que d’autres grands noms de la finance américaine seraient également en phase d’évaluation. Si cette tendance se confirme, Mythos pourrait devenir l’un des premiers modèles d’IA à s’imposer comme instrument de diagnostic stratégique dans la cybersécurité bancaire.

Un soutien officieux surprenant en pleine tension entre Anthropic et Washington

Le paradoxe est frappant. Alors que des responsables publics auraient poussé les banques à examiner Mythos, Anthropic demeure parallèlement engagé dans une bataille judiciaire avec l’administration Trump. En cause, une désignation du département de la Défense qui présente l’entreprise comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement, à la suite d’un désaccord sur les conditions d’usage de ses modèles par le gouvernement.

Une technologie jugée trop puissante pour être diffusée largement

Cette contradiction apparente résume bien la situation actuelle de l’IA avancée : les pouvoirs publics veulent à la fois contrôler, limiter et exploiter ces nouveaux outils, et Mythos illustre parfaitement ce tiraillement. D’un côté, ses performances suscitent des inquiétudes, au point d’en restreindre fortement l’accès. De l’autre, ses capacités de détection de failles en font un levier potentiellement précieux pour les secteurs les plus sensibles.

Anthropic

La finance devient un terrain d’essai privilégié pour l’IA défensive

Au fond, cette séquence révèle surtout une évolution plus large : les grands établissements bancaires ne sont plus seulement des observateurs de la révolution IA, mais deviennent des laboratoires d’application directe pour les modèles les plus avancés. Dans un environnement où la cybersécurité conditionne la stabilité même du système financier, un outil capable de détecter rapidement des faiblesses logicielles peut devenir un avantage stratégique majeur.

Reste une question essentielle : si Mythos est suffisamment puissant pour inquiéter les régulateurs et attirer les banques, comment les autorités encadreront-elles demain des outils capables de dévoiler les fragilités des infrastructures critiques ? Entre impératif de sécurité, prudence réglementaire et compétition technologique, Anthropic se retrouve déjà au cœur d’un débat qui dépasse largement la seule performance de son modèle.

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