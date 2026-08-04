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Spotify atteint les 300 millions d’abonnés Premium

3 min.
4 Août. 2026 • 19:40
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Un an après avoir enregistré une perte nette de 86 millions d’euros au deuxième trimestre de 2025, Spotify affiche un résultat net de 545 millions d’euros pour la même période en 2026. Ce redressement accompagne le passage du cap symbolique des 300 millions d’abonnés Premium pour le service de streaming.

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Spotify progresse sur les abonnés et revenus

Le chiffre d’affaire total de Spotify ont progressé de 14 % sur un an pour atteindre 4,78 milliards d’euros au deuxième trimestre. Cette croissance repose presque exclusivement sur les abonnements, dont les revenus ont bondi de 15 % à 4,33 milliards d’euros, tandis que les revenus publicitaires n’ont progressé que de 1 % à 446 millions d’euros.

La marge brute a atteint un niveau record de 33,4 % au deuxième trimestre, portant le résultat opérationnel à 655 millions d’euros. Sept millions de nouveaux abonnés ont rejoint la plateforme sur la période, portant le nombre total d’utilisateurs mensuels actifs (gratuits et payants) à 777 millions. Les prévisions pour le troisième trimestre restent optimistes, avec une projection de 305 millions d’abonnés Premium, 788 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, même si la marge brute anticipée redescendrait légèrement à 32,9 %.

Cette dynamique financière s’accompagne du lancement de plusieurs nouvelles initiatives destinées à diversifier l’expérience utilisateur. Reserved, disponible aux États-Unis, offre un accès prioritaire aux places de concert pour les fans les plus fidèles d’un artiste, tandis que le système Personal Podcasts génère des épisodes audio personnalisés grâce à l’intelligence artificielle.

Les co-patrons de Spotify, Alex Norström et Gustav Söderström, ont défendu cette trajectoire en insistant sur l’ampleur des opportunités encore disponibles pour la plateforme. Alex Norström a évoqué un « espace d’opportunités aussi large que les utilisateurs le souhaitent », tandis que Gustav Söderström a souligné la volonté de transformer chaque nouvelle initiative « en quelque chose que les gens aiment », une philosophie qui semble se traduire directement dans les résultats financiers du trimestre.

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