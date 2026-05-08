Le DJ IA de Spotify est maintenant disponible en français

Spotify accélère l’internationalisation de son DJ utilisant l’intelligence artificielle avec la technologie d’OpenAI. Le service de streaming musical ouvre cette fonction à de nouveaux pays (dont la France) et, surtout, lui ajoute quatre nouvelles langues, dont le français, pour rendre l’expérience plus naturelle selon les pays.

Le DJ de Spotify débarque en France et en français

Spotify dote désormais son DJ de versions en plusieurs langues, dont le français, avec une voix distincte pour chaque langue. Cette évolution vise à rendre l’outil plus crédible dans des usages quotidiens. Spotify explique avoir travaillé avec ses équipes locales pour créer des voix capables de mieux coller aux langues et aux contextes culturels de chaque marché. Voici à quoi elles ressemblent :

Bonjour! Hallo! Ciao! Olá! The Spotify DJ experience you know and love is now available in 4 new languages, and to even more countries worldwide. pic.twitter.com/L9VOOZl7lT — Spotify News (@SpotifyNews) May 7, 2026

L’ajout de ces nouvelles versions accompagne un élargissement géographique important. Le DJ IA de Spotify devient disponible dans davantage de territoires, dont l’Autriche, le Brésil, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la Corée du Sud et la Suisse, ce qui porte sa présence à plus de 75 marchés au total.

Ce chiffre montre l’ampleur prise par une fonction encore bien plus limitée il y a peu. En août 2023, Spotify indiquait qu’elle n’était accessible que dans 50 pays.

Le DJ s’appuie sur l’historique et les demandes du moment

Sur le fond, Spotify ne change pas la fonctionnalité. Le DJ IA crée une session personnalisée à partir de l’historique d’écoute, en mélangeant titres favoris, morceaux un peu oubliés et nouveautés susceptibles de plaire à l’utilisateur.

L’outil peut aussi aller plus loin qu’une simple lecture automatique. Avec les requêtes DJ, l’abonné Premium peut lui demander de réorienter l’écoute selon une humeur, une activité, un genre ou un artiste précis, jusqu’à créer une sorte de radio personnalisée à la demande.

Spotify cherche ainsi à faire du DJ autre chose qu’un simple narrateur entre deux morceaux. En combinant les recommandations, les commentaires et les adaptation en temps réel, la plateforme en fait un point d’entrée plus conversationnel dans son catalogue, à condition d’être abonné Premium.