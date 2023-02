Spotify lance une fonction de DJ avec une voix grâce à de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle s’invite chez Spotify avec le service de streaming annonçant l’utiliser pour une fonction de DJ. Ce DJ a une particularité : il a une voix.

Un DJ avec de l’IA sur Spotify

Spotify explique que ce DJ vous connaît et connaît vos goûts musicaux suffisamment bien pour « réimaginer la façon dont les utilisateurs écoutent » la musique sur la plateforme. La fonctionnalité prend en compte la technologie d’OpenAI (qui est derrière ChatGPT) combinée à une voix générée grâce à l’intelligence artificielle, ainsi que la technologie de personnalisation de Spotify.

La fonctionnalité est conçue pour créer un flux musical permanent de type station de radio, en fonction de votre historique et de vos habitudes d’écoute. La voix du DJ assurera la transition entre les chansons, comme vous le feriez sur une station de radio traditionnelle, en expliquant pourquoi elle a choisi la chanson, quand vous l’avez écoutée pour la dernière fois, etc.

Spotify liste les éléments suivants :

La technologie de personnalisation de Spotify, qui vous donne une série de recommandations musicales basées sur ce que vous aimez.

IA générative grâce à l’utilisation de la technologie d’OpenAI. Nous confions cette technologie à nos éditeurs de musique pour qu’ils vous fournissent des informations pertinentes sur la musique, les artistes ou les genres que vous écoutez. L’expertise de nos éditeurs est un élément très important de notre philosophie chez Spotify.

Une plateforme vocale d’IA dynamique issue de notre acquisition de Sonantic qui donne vie à des voix d’un réalisme saisissant à partir de textes.

La fonction de DJ avec de l’intelligence artificielle est disponible dès aujourd’hui depuis l’application mobile de Spotify. C’est pour l’instant en bêta et cela concerne les utilisateurs aux États-Unis et au Canada qui utilisent l’anglais. Il faut également avoir l’abonnement Spotify Premium. Il n’est pas précisé quand la fonction sera disponible en France et ailleurs.