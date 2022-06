Spotify rachète Sonantic, spécialisée dans le traitement des voix générées par IA

Spotify annonce une nouvelle acquisition, celle de Sonantic. Il s’agit d’une plateforme vocale d’intelligence artificielle dynamique qui crée des voix convaincantes, nuancées et avec du réalisme à partir de textes. Nous en avions parlé en février.

Dans son communiqué, Spotify dit que la technologie de Sonantic lui permettra de créer des expériences de haute qualité pour ses utilisateurs en s’appuyant sur ses capacités techniques existantes. Le groupe a identifié plusieurs opportunités potentielles pour les capacités de synthèse vocale sur sa plateforme. Il pense aussi qu’à long terme, la voix de haute qualité sera importante pour augmenter la part d’écoute. Par exemple, cette technologie vocale pourrait permettre de donner un contexte aux utilisateurs sur les recommandations à venir lorsqu’ils ne regardent pas leur écran.

« Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel d’apporter la technologie vocale d’IA de Sonantic sur Spotify et de créer de nouvelles expériences pour nos utilisateurs », déclare Ziad Sultan, vice-président de la personnalisation chez Spotify. « Cette intégration nous permettra d’engager les utilisateurs d’une manière nouvelle et encore plus personnalisée ».

« Nous sommes impatients de rejoindre Spotify et de continuer à créer des expériences vocales passionnantes », ont déclaré les cofondateurs de Sonantic, Zeena Qureshi et John Flynn. « Nous croyons au pouvoir de la voix et à sa capacité à favoriser une connexion plus profonde avec les utilisateurs du monde entier, et nous savons que nous pouvons être meilleurs que jamais sur la plus grande plateforme audio du monde ».

Il n’y a pas d’information sur le montant du rachat.