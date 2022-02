Sonantic : l’IA qui peut flirter avec vous (ou presque…)

Sonantic, une startup spécialisée dans le traitements des voix générés par IA ou assistant vocal, vient de dévoiler les possibilités assez spectaculaires de son outil de « filtre à émotion ». Destiné principalement aux professionnels (et notamment aux studios de jeu vidéo), le logiciel permet de moduler le type de voix que l’on souhaite obtenir. Il est ainsi possible de choisir un ton neutre, amical, « casual », accueillant, voire… séducteur ! La vidéo de présentation fait instantanément penser au film Her de Spike Jonze, dans lequel un homme rempli de solitude (Joaquin Phoenix) tombe amoureux d’une IA qui lui susurre des mots doux. Malheureusement, le rendu de la voix serait un peu trop optimisé dans ce qui est au final plus une pub pour le logiciel qu’une véritable démo de présentation.

Le site The Verge a pu tout de même obtenir de véritables échantillons sonores bruts, et les résultats restent tout de même spectaculaires. Zeena Qureshi, la CEO de Sonantic, décrit son logiciel comme un “Photoshop pour la voix » et balaie d’un revers de main les critiques sur les dérives éthiques possibles – notamment le fait d’utiliser une voix féminine pour le flirt, qui pourrait accentuer les clichés sexistes – en rappelant que le logiciel se destine uniquement aux professionnels et non pas à devenir la nouvelle copine virtuelle 2.0. Du reste, il est tout à fait possible de paramétrer une voix masculine, sans compter le fait que le flirt n’est pas un crime en soi ( du moins pas encore…).