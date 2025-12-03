TENDANCES
Internet

Spotify Wrapped 2025 est disponible avec votre rétrospective musicale

3 Déc. 2025 • 17:29
0

Spotify déploie sa rétrospective annuelle Wrapped pour 2025, enrichie de trois fonctionnalités inédites destinées à dynamiser l’expérience utilisateur. Cette nouvelle mouture conserve les statistiques traditionnelles tout en ajoutant des éléments interactifs et sociaux pour partager ses habitudes d’écoute.

Spotify Wrapped 2025

Trois nouveautés pour Spotify Wrapped 2025

Le premier ajout prend la forme d’un quiz permettant de deviner son morceau le plus écouté de l’année avant la révélation par Spotify. Cette mécanique ludique transforme la consultation des données en jeu de prédiction.

La deuxième nouveauté, baptisée Wrapped Party, cible les interactions collectives. Accessible sur smartphones, elle permet de défier jusqu’à neuf amis simultanément. Les participants peuvent comparer le volume de minutes écoutées, le nombre de nouveaux artistes découverts et d’autres données annuelles. Cette fonctionnalité s’adapte aussi bien aux conversations de groupe dans les applications de messagerie qu’aux rassemblements physiques.

Enfin, Spotify introduit les Wrapped Clubs. L’algorithme répartit les utilisateurs dans l’un des six clubs disponibles en fonction de leur historique d’écoute unique sur les douze derniers mois.

Le service de streaming maintient par ailleurs ses indicateurs historiques : temps total consacré à la musique, aux podcasts et aux livres audio. Les classements des cinq titres et des cinq artistes les plus écoutés restent accessibles. La plateforme ajoute pour la première fois la possibilité de consulter ses albums préférés de l’année.

Comme lors des éditions précédentes, Spotify génère automatiquement une playlist regroupant les morceaux phares de 2025. Des cartes visuelles récapitulatives sont optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux comme X, Instagram, TikTok et Snapchat.

Pour accéder à Spotify Wrapped 2025, il suffit d’ouvrir l’application du service de streaming. La nouveauté est mise en avant.

