Spotify déploie « Statistiques d’écoute », une nouvelle fonctionnalité offrant un résumé hebdomadaire de votre activité musicale et de vos podcasts. Disponible toute l’année pour les utilisateurs gratuits comme premium, elle s’inspire directement de la fonction Wrapped (qui a lieu une fois par an) pour proposer une analyse régulière de vos habitudes.
La fonction « Statistiques d’écoute » agit comme une version condensée et permanente de Wrapped, la célèbre rétrospective de fin d’année. Elle analyse votre activité des quatre dernières semaines pour afficher vos artistes et titres les plus écoutés, ainsi que le temps total passé sur l’application. La plateforme génère également des playlists basées sur vos goûts pour vous suggérer de futures écoutes.
Chaque semaine, Spotify mettra en avant un « fait marquant spécial » qui capture un élément unique de votre écoute, qu’il s’agisse d’une étape importante ou d’une nouvelle découverte. Reprenant la formule qui a fait le succès de Wrapped, ces statistiques peuvent être facilement partagées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.
Avec cette initiative, Spotify cherche à maintenir l’engagement de ses utilisateurs tout au long de l’année et pas seulement en décembre. Il s’agit d’une réponse directe à ses concurrents, notamment Apple Music qui a lancé l’an dernier une version mensuelle de sa rétrospective Replay. Deezer propose également un service similaire.
La fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS dans plus de 60 pays. Pour la trouver, il suffit d’appuyer sur votre photo de profil sur Spotify et de toucher l’option « Statistiques d’écoute ». Son apparition peut prendre un peu de temps, le déploiement étant progressif.
