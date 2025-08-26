TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Spotify ajoute une fonction de messagerie entre utilisateurs
Apps Mobiles et Tablettes

Spotify ajoute une fonction de messagerie entre utilisateurs

26 Août. 2025 • 14:10
0

Spotify renforce son aspect social avec une nouvelle option de messagerie intégrée, qui permet aux utilisateurs d’échanger des recommandations de musique, de podcasts et de livres audio directement dans l’application. Cette fonctionnalité, baptisée Messages, arrive cette semaine dans plusieurs pays pour les abonnés gratuits et Premium qui ont 16 ans et plus.

Spotify Messagerie

Une intégration au cœur de l’écoute

Pour utiliser la fonction Messages, les utilisateurs n’ont qu’à appuyer sur l’icône de partage au niveau de la lecture en cours, puis sélectionner un ami. Les destinataires reçoivent une demande qu’ils peuvent accepter ou refuser. Une fois approuvée, ils répondent avec du texte ou des réactions par émojis. Par ailleurs, les messages se limitent aux conversations individuelles entre personnes ayant déjà interagi via des outils comme les playlists collaboratives, les Jams, les Blends, ou les abonnements Famille et Duo. Tous les échanges se stockent dans une boîte de réception accessible via la photo de profil.

Spotify précise que ces conversations bénéficient d’un chiffrement standard de l’industrie et respectent les politiques de modération existantes. Cela garantit une sécurité renforcée, tout en permettant de signaler ou de bloquer des comptes suspects. De plus, les utilisateurs peuvent désactiver l’option dans les paramètres pour éviter toute surcharge.

Spotify Messagerie 2

Un complément aux partages externes

Cette nouveauté ne vise pas à remplacer les partages sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. Au contraire, Spotify encourage à poursuivre ces intégrations sociales externes, en positionnant sa fonction Messages comme un outil complémentaire. Ainsi, même un lien Spotify reçu sur WhatsApp ou Snapchat peut déclencher une demande de conversation dans l’application. Le déploiement commence sur mobile en Amérique latine et du Sud, avant de s’étendre aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les prochaines semaines.

Le système de messagerie sur Spotify arrive juste après une autre mise à jour pour les abonnés Premium : un outil de mixage qui crée des transitions entre les pistes d’une playlist, lancé la semaine précédente.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Logo Icone Internet

Spotify : 675 millions d’utilisateurs et un premier bénéfice net annuel

Spotify Icone Logo Applications

Spotify s’attaque aux versions crackées de son application

Spotify Logo Internet

Spotify dévoile les musiques les plus streamées en 2024

Spotify Logo Internet

Spotify est de retour après une grosse panne mondiale

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Skate Jeu

Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

26 Août. 2025 • 19:58
0 Jeux vidéo

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 aout

26 Août. 2025 • 19:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Traduction Apprentissage

Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

26 Août. 2025 • 18:53
0 Applications

Google enrichit son application Traduction avec de nouveaux outils d’apprentissage linguistique alimentés par l’intelligence...

Perplexity

Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity

26 Août. 2025 • 17:40
0 Internet

Deux des plus grands groupes médiatiques japonais, Nikkei et Asahi Shimbun, viennent de porter plainte contre la startup d’intelligence...

Atlas robot

Boston Dynamics : le robot Atlas gagne en autonomie grâce à l’IA comportementale

26 Août. 2025 • 16:35
0 Science

Toujours plus près du comportement « humain » : le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics franchit une nouvelle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

26 Aug. 2025 • 19:16

image de l'article Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

26 Aug. 2025 • 18:01

image de l'article Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

26 Aug. 2025 • 17:08

image de l'article The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

26 Aug. 2025 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site