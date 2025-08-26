Spotify ajoute une fonction de messagerie entre utilisateurs

Spotify renforce son aspect social avec une nouvelle option de messagerie intégrée, qui permet aux utilisateurs d’échanger des recommandations de musique, de podcasts et de livres audio directement dans l’application. Cette fonctionnalité, baptisée Messages, arrive cette semaine dans plusieurs pays pour les abonnés gratuits et Premium qui ont 16 ans et plus.

Une intégration au cœur de l’écoute

Pour utiliser la fonction Messages, les utilisateurs n’ont qu’à appuyer sur l’icône de partage au niveau de la lecture en cours, puis sélectionner un ami. Les destinataires reçoivent une demande qu’ils peuvent accepter ou refuser. Une fois approuvée, ils répondent avec du texte ou des réactions par émojis. Par ailleurs, les messages se limitent aux conversations individuelles entre personnes ayant déjà interagi via des outils comme les playlists collaboratives, les Jams, les Blends, ou les abonnements Famille et Duo. Tous les échanges se stockent dans une boîte de réception accessible via la photo de profil.

Spotify précise que ces conversations bénéficient d’un chiffrement standard de l’industrie et respectent les politiques de modération existantes. Cela garantit une sécurité renforcée, tout en permettant de signaler ou de bloquer des comptes suspects. De plus, les utilisateurs peuvent désactiver l’option dans les paramètres pour éviter toute surcharge.

Un complément aux partages externes

Cette nouveauté ne vise pas à remplacer les partages sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. Au contraire, Spotify encourage à poursuivre ces intégrations sociales externes, en positionnant sa fonction Messages comme un outil complémentaire. Ainsi, même un lien Spotify reçu sur WhatsApp ou Snapchat peut déclencher une demande de conversation dans l’application. Le déploiement commence sur mobile en Amérique latine et du Sud, avant de s’étendre aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les prochaines semaines.

Le système de messagerie sur Spotify arrive juste après une autre mise à jour pour les abonnés Premium : un outil de mixage qui crée des transitions entre les pistes d’une playlist, lancé la semaine précédente.