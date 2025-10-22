TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Spotify crashe pour de nombreux utilisateurs Android
Apps Mobiles et Tablettes

Spotify crashe pour de nombreux utilisateurs Android

22 Oct. 2025 • 20:56
0

De nombreux utilisateurs de Spotify sur Android signalent que l’application devient inutilisable lorsqu’ils sont connectés en Wi-Fi. Si vous rencontrez des blocages ou des plantages soudains, vous n’êtes pas seuls : un problème persistant touche l’application depuis environ deux semaines et Spotify vient seulement de le reconnaître.

Spotify Logo

Des plantages avec l’application Spotify sur Android

Sur les forums de Spotify, de nombreux témoignages décrivent le même scénario : l’application Spotify fonctionne mal, se fige ou plante complètement, la rendant inutilisable. Le bug semble se déclencher uniquement sur certains réseaux Wi-Fi, tandis que l’application fonctionne normalement sur les données mobiles ou en mode hors ligne.

Spotify a confirmé la situation :

Nous avons reçu des signalements d’utilisateurs Android (principalement Samsung et Google Pixel) rencontrant des problèmes où l’application Spotify ne répond plus, se fige ou plante lorsqu’elle est connectée à certains réseaux Wi-Fi. Le problème ne se produit pas lors de l’utilisation des données mobiles.

Les équipes du service de streaming ont précisé qu’elles « examinent actuellement cela », sans toutefois donner de délai pour la publication d’un correctif.

Bien que le problème ne soit pas universel, son ampleur suggère qu’il ne s’agit pas d’un simple bug avec une version bêta. Alors que Spotify enquête sur la cause, certains utilisateurs avancent une hypothèse. Ils spéculent que le bug pourrait être lié à la présence d’appareils compatibles Chromecast sur le même réseau Wi-Fi.

Cette théorie expliquerait pourquoi les plantages ne se produisent que sur ces réseaux et non en 4G/5G. Quelle que soit la cause, la résolution n’est plus qu’une question de temps, Spotify étant désormais mobilisé sur le sujet.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Messagerie Applications

Spotify ajoute une fonction de messagerie entre utilisateurs

Spotify Logo Icone Internet

Spotify : 675 millions d’utilisateurs et un premier bénéfice net annuel

Spotify Logo Internet

Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique

Spotify Icone Logo Internet

Spotify annonce une hausse des prix en Europe et ailleurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

GAFAM

Apple, Google, Amazon… les députés approuvent une « taxe GAFAM »

22 Oct. 2025 • 19:23
4 Hors-Sujet

Les députés de la commission des Finances ont approuvé aujourd’hui une mesure visant les géants américains de la...

Meta AI Logo

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

22 Oct. 2025 • 19:15
0 Applications

En voilà une pratique bien peu respectueuse de la concurrence : Meta prépare une profonde transformation de WhatsApp et...

Europa Clipper

La sonde Europa Clipper pourrait bientôt traverser la queue d’une comète interstellaire

22 Oct. 2025 • 18:44
1 Science

La comète interstellaire 3I/ATLAS traverse à toute vitesse le système solaire interne, et les chercheurs du monde entier se...

Netflix Logo Television

Netflix annonce miser à fond sur l’intelligence artificielle

22 Oct. 2025 • 18:11
0 Hors-Sujet

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix a clairement indiqué que l’intelligence artificielle est désormais...

Icône de l'application YouTube

YouTube propose un outil IA pour protéger les créateurs des deepfakes

22 Oct. 2025 • 16:23
0 Internet

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité pour les membres de son programme partenaire afin de lutter contre l’usurpation...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Air est un échec : Apple réduit déjà la production de 80 %

L’iPhone Air est un échec : Apple réduit déjà la production de 80 %

22 Oct. 2025 • 22:42

image de l'article General Motors (GM) va supprimer Apple CarPlay de toutes ses voitures

General Motors (GM) va supprimer Apple CarPlay de toutes ses voitures

22 Oct. 2025 • 22:19

image de l'article App Store : Apple retire deux applications de rencontres controversées

App Store : Apple retire deux applications de rencontres controversées

22 Oct. 2025 • 20:32

image de l'article La puce Apple A20 des iPhone 18 serait bien plus chère

La puce Apple A20 des iPhone 18 serait bien plus chère

22 Oct. 2025 • 18:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site