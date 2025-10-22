Spotify crashe pour de nombreux utilisateurs Android

De nombreux utilisateurs de Spotify sur Android signalent que l’application devient inutilisable lorsqu’ils sont connectés en Wi-Fi. Si vous rencontrez des blocages ou des plantages soudains, vous n’êtes pas seuls : un problème persistant touche l’application depuis environ deux semaines et Spotify vient seulement de le reconnaître.

Des plantages avec l’application Spotify sur Android

Sur les forums de Spotify, de nombreux témoignages décrivent le même scénario : l’application Spotify fonctionne mal, se fige ou plante complètement, la rendant inutilisable. Le bug semble se déclencher uniquement sur certains réseaux Wi-Fi, tandis que l’application fonctionne normalement sur les données mobiles ou en mode hors ligne.

Spotify a confirmé la situation :

Nous avons reçu des signalements d’utilisateurs Android (principalement Samsung et Google Pixel) rencontrant des problèmes où l’application Spotify ne répond plus, se fige ou plante lorsqu’elle est connectée à certains réseaux Wi-Fi. Le problème ne se produit pas lors de l’utilisation des données mobiles.

Les équipes du service de streaming ont précisé qu’elles « examinent actuellement cela », sans toutefois donner de délai pour la publication d’un correctif.

Bien que le problème ne soit pas universel, son ampleur suggère qu’il ne s’agit pas d’un simple bug avec une version bêta. Alors que Spotify enquête sur la cause, certains utilisateurs avancent une hypothèse. Ils spéculent que le bug pourrait être lié à la présence d’appareils compatibles Chromecast sur le même réseau Wi-Fi.

Cette théorie expliquerait pourquoi les plantages ne se produisent que sur ces réseaux et non en 4G/5G. Quelle que soit la cause, la résolution n’est plus qu’une question de temps, Spotify étant désormais mobilisé sur le sujet.