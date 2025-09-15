TENDANCES
KultureGeek Internet Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique
Internet

Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique

15 Sep. 2025 • 17:52
0

Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une musique spécifique. Il devient ainsi possible d’écouter n’importe quelle chanson au lieu d’avoir le mode aléatoire imposé jusqu’à présent.

Spotify Logo

La lecture de musiques spécifiques pour les utilisateurs gratuits

Désormais, les utilisateurs gratuits peuvent lancer n’importe quelle chanson directement depuis l’application Spotify ou effectuer une recherche spécifique pour écouter un titre précis. Fini le temps où ils étaient limités à la lecture aléatoire avec un nombre restreint pour passer à la musique suivante. Ces options permettent une meilleure expérience personnalisée, rapprochant l’usage gratuit de certaines libertés réservées jusque-là aux abonnés Premium.

Cependant, des restrictions persistent. Les utilisateurs gratuits ont toujours des publicités, une qualité audio inférieure et des limites sur le nombre de sauts de pistes. Le streaming sans perte, par exemple, reste exclusif aux abonnés payants.

Une autre nouveauté vise à renforcer l’engagement via les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs gratuits d’écouter directement une chanson partagée par un ami ou un artiste suivi, par exemple sur Instagram Stories ou dans les Notes Instagram. En facilitant l’accès à la musique partagée, Spotify espère capter davantage l’attention de ses utilisateurs gratuits.

Une stratégie pour doper les revenus publicitaires

Avec 433 millions d’utilisateurs gratuits sur un total de 696 millions d’actifs mensuels, les utilisateurs non payants représentent la majorité de l’audience de Spotify. Pourtant, les revenus publicitaires, qui ne constituent que 11 % du chiffre d’affaires total, peinent à atteindre l’objectif de 20 % fixé par l’entreprise. Le dirigeant Daniel Ek a récemment admis que Spotify avançait « trop lentement » dans ce domaine. En enrichissant l’expérience gratuite, la plateforme cherche à augmenter l’engagement de cette base d’utilisateurs, et donc leur exposition aux publicités.

Certaines fonctionnalités, comme les playlists IA, l’audio sans perte ou Spotify Mix, resteront réservées aux abonnés Premium. D’autres, comme la messagerie et la playlist personnalisée Daylist, continueront d’être accessibles à tous, gratuits comme payants.

