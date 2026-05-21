Spotify va réserver des places de concerts pour les fans

Spotify ouvrira l’accès à certains places de concert à une partie des abonnés Spotify Premium identifiés comme les fans les plus investis. Le programme Reserved débutera cet été, avec une sélection fondée sur l’activité dans l’application.

Avoir ses places de concerts grâce à Spotify Reserved

Spotify ajoute ainsi un nouvel avantage à l’abonnement Premium centré sur la billetterie. L’idée est de proposer une voie d’achat plus simple pour certains concerts, sans frais ajoutés par la plateforme de streaming, mais avec un filtrage assumé à l’entrée.

La sélection ne reposera pas sur un simple tirage au sort. Spotify dit vouloir repérer les vrais fans à partir de signaux comme le nombre d’écoutes, des partages et d’autres usages sur le service. La plateforme indique aussi qu’elle surveillera l’activité des abonnés Premium pour écarter les bots et vérifier qu’il s’agit bien de personnes réelles.

Les utilisateurs retenus auront la possibilité d’acheter jusqu’à deux billets pendant une fenêtre dédiée, généralement d’environ une journée. L’offre sera signalée par e-mail et via une notification par l’application mobile.

Spotify demande aussi d’activer la localisation dans son flux des événements live. Cette donnée doit permettre de vérifier si un utilisateur se trouve près d’un artiste en tournée, ce qui ajoute un critère pratique à une sélection déjà fondée sur l’engagement.

Le programme ne promet pas un accès large pour autant. Spotify précise qu’il y aura nettement plus de fans que de places disponibles sur une tournée, ce qui signifie qu’une partie importante des fans les plus actifs ne recevra aucune offre.

Un lancement progressif

Spotify Reserved commencera avec de nouvelles tournées annoncées pour une sélection d’artistes. Dans cette première phase, les artistes participants pourront mettre de côté une partie des billets pour leurs fans les plus engagés.

La plateforme prévoit ensuite une extension à davantage de tournées, de toutes tailles, y compris à des concerts parmi les plus recherchés. Le service restera d’abord limité aux États-Unis avant une ouverture à d’autres pays à une date ultérieure.