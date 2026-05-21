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Xbox recrute un grand analyste du jeu vidéo pour revoir sa stratégie avant le lancement de la Helix

3 min.
21 Mai. 2026 • 18:45
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Microsoft confie une partie de l’avenir de Xbox à l’un des analystes les plus influents du jeu vidéo. Matthew Ball rejoint la division gaming en tant que Chief Strategy Officer (CSO), dans un moment particulièrement délicat pour la marque, confrontée à la hausse des coûts matériels, aux tensions sur la mémoire et à une concurrence intense de Sony, Nintendo, Valve et du PC.

Un analyste réputé pour redresser Xbox

Matthew Ball est surtout connu pour ses analyses détaillées de l’industrie, notamment son rapport annuel The State of Video Gaming, très lu par les dirigeants, investisseurs et … par les studios de JV. Ball a aussi dirigé Epyllion, une société de conseil et de production spécialisée dans les économies numériques, et publié The Metaverse, un ouvrage de référence dans le milieu de la tech.

Nouveau Logo Xbox Vert

Selon les informations rapportées par The Game Business, sa première mission sera de renforcer le segment console. Ball avait récemment admis être « assez effrayé » par la situation actuelle du marché, en particulier à cause de l’explosion des coûts de la mémoire et du stockage.

Le Project Helix au cœur de la stratégie

Scott Van Vliet devient directeur technique

Cette nomination s’inscrit dans la vaste réorganisation de la division gaming menée par Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox. Après le départ de Phil Spencer et de Sarah Bond, Xbox cherche à clarifier sa feuille de route autour du Project Helix, une machine hybride et surpuissante, pensée pour exécuter à la fois des jeux Xbox et PC.

Microsoft accueille aussi Scott Van Vliet comme Chief Technology Officer. Ancien responsable d’Azure OpenAI et de l’infrastructure AI Core, ce dernier a également travaillé sur Microsoft Teams, Amazon Game Studios et des expériences interactives chez Mattel. Son rôle consistera à accélérer la manière dont Xbox conçoit ses produits.

Asha Sharma résume de façon lapidaire l’objectif de ces nouvelles nominations de postes : « Ces changements visent à renforcer nos fondations en apportant plus de clarté et une meilleure exécution. » Décidément, c’est bel et bien l’heure du renouveau pour Xbox…

SOURCEEngadget

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