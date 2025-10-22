TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo Xbox Series : Microsoft augmente le tarif du Devkit de 33%
Jeux vidéo

Xbox Series : Microsoft augmente le tarif du Devkit de 33%

22 Oct. 2025 • 13:05
0

Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate, Microsoft s’attaque désormais aux studios de développement. Le géant américain a ainsi confirmé une augmentation significative du prix de son Xbox Development Kit (XDK), l’appareil indispensable à la création et au test de jeux sur les consoles Xbox Series.

Le tarif du kit passe ainsi de 1 500 à 2 000 dollars, soit une hausse de 33 % applicable immédiatement à l’échelle mondiale. Dans un message adressé à sa communauté de développeurs, Microsoft justifie cette décision par les « évolutions macroéconomiques », tout en réaffirmant son engagement à fournir « des outils de haute qualité pour soutenir l’innovation vidéoludique ». Inutile de préciser que les réactions de la « communauté « ont été plutôt négatives.

xboxdevkit

Des augmentations tout azimut de plus en plus difficiles à justifier

Cette augmentation intervient certes dans un contexte économique tendu, marqué par la hausse des coûts de fabrication et les tarifs d’importation imposés par l’administration Trump sur les produits en provenance de Chine, mais le fait est que la firme de Redmond génère des dizaines de milliers de bénéfices chaque année, un bilan comptable qui ne semble pas justifier des augmentations aussi drastiques. Microsoft semble surtout ici vouloir protéger ses marges à tout prix… au risque de perdre définitivement une partie de sa clientèle de joueurs Xbox (pour ce qu’il en reste…). Pour les petits studios indépendants, cette nouvelle hausse pourrait aussi devenir un frein à l’entrée sur la plateforme Xbox.

Pour rappel, le kit de développement Xbox (déjà onéreux initialement) se distingue par une configuration plus puissante que les consoles commerciales (soit les Xbox Series): les devs disposent ainsi d’un boitier avec 40 Go de mémoire GDDR6, davantage d’unités de calcul actives, des outils de débogage intégrés et un petit écran frontal avec des boutons programmables.

